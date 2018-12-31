Taux de rafraîchissement ultrarapide de 260Hz pour un gaming pratiquement sans latence

Pour les jeux d’action les plus intenses et captivants, Philips Evnia propose une fréquence de rafraîchissement de 260 Hz pouvant être accélérée, pour une expérience de jeu ultrafluide et sans décalage. Elle offre une fluidité et une netteté d’image supérieures, en particulier dans les jeux rapides tels que les FPS et les jeux de course. Vous profiterez d’une immersion plus profonde et aurez l’impression de vivre pleinement le jeu.