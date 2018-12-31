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27M2N3500NF/00
Evnia 3000
68,5 cm (27 po)
2560 x 1440 (Quad HD)
À vous les compétitions et les parties intenses. Exigez une image ultra-fluide et sans latence. Ce moniteur Philips rafraîchit l'image à l'écran jusqu'à 144 fois par seconde, soit 2,4 fois plus rapidement qu'un moniteur standard. Lorsque la fréquence d'images est trop basse, les ennemis peuvent apparaître de manière saccadée à l'écran, ce qui en fait des cibles difficiles à atteindre. Avec une fréquence d'images de 144 Hz, les images manquantes apparaissent à l'écran. Les mouvements de vos ennemis s'affichent de manière extrêmement fluide et vous pouvez les cibler facilement. Avec un très faible retard d'affichage et aucune déchirure de l'image, cet écran Philips est votre partenaire de jeu idéal.
La latence est le temps qui s'écoule entre la réalisation d'une action sur les périphériques connectés et son affichage à l'écran. Une faible latence réduit le temps de réponse par le moniteur d'une commande exécutée à partir d'un périphérique. Elle améliore considérablement le gameplay des jeux vidéo demandant de la réactivité, ce qui est particulièrement important pour les jeux rapides et compétitifs.
L'écran Philips Evnia avec Smart MBR de 0,5 ms élimine efficacement le flou de mouvement et les traînées. Il affiche une image plus nette et précise, pour une meilleure expérience de jeu. Les actions rapides et les transitions spectaculaires sont fluides. Idéal pour les jeux immersifs et rapides.
Notation globale
Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.
Temps de réponse égal à SmartResponse
Couverture Adobe RGB et DCI-P3 basée sur la norme CIE 1976, espace sRGB basé sur la norme CIE 1931, espace NTSC basé sur la norme CIE 1976.
Le Smart MBR permet de régler la luminosité pour réduire le flou, de sorte que la luminosité ne puisse pas être ajustée lorsque l'outil Smart MBR est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage LED offre un stroboscope synchronisé avec le rafraîchissement de l'écran, ce qui peut provoquer un changement de luminosité notable.
Le Smart MBR est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du Smart MBR peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.
Ce moniteur s'inscrit pleinement dans une démarche de développement durable : son châssis est composé à 85 % de plastique recyclé post-consommation.
Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.