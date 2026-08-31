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27M2N3200NF/00
Élargissez vos horizons de gaming
Ce moniteur IPS de 27 pouces vous offre des images nettes pour vos sessions de gaming. Avec sa fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et son Smart MBR de 0,5 ms, vous bénéficiez d'images claires et d'une expérience de jeu complète de haute qualité.
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
À vous les compétitions et les parties intenses. Exigez une image ultra-fluide et sans latence. Ce moniteur Philips rafraîchit l'image à l'écran jusqu'à 144 fois par seconde, soit 2,4 fois plus rapidement qu'un moniteur standard. Lorsque la fréquence d'images est trop basse, les ennemis peuvent apparaître de manière saccadée à l'écran, ce qui en fait des cibles difficiles à atteindre. Avec une fréquence d'images de 144 Hz, les images manquantes apparaissent à l'écran. Les mouvements de vos ennemis s'affichent de manière extrêmement fluide et vous pouvez les cibler facilement. Avec un très faible retard d'affichage et aucune déchirure de l'image, cet écran Philips est votre partenaire de jeu idéal.
Le décalage d’entrée correspond au temps qui s’écoule entre l’exécution d’une action avec des périphériques connectés et l’affichage du résultat à l’écran. Un faible décalage d’entrée réduit le délai entre la saisie d’une commande depuis vos périphériques et son affichage sur le moniteur, ce qui améliore considérablement l’expérience dans les jeux vidéo exigeant des réflexes rapides. Cette caractéristique est particulièrement importante pour les joueurs qui pratiquent des jeux compétitifs au rythme effréné.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
4.0
sur 6
2
Avis
Ricardian
31/08/2026
United Kingdom
Acheteur vérifié
What's not to like!
Clear image which fills the screen. What's not to like!
Cet avis concerne le produit Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-07-16
Cet avis concerne le produit Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-07-16
TuxUser
12/06/2026
United Kingdom
Acheteur vérifié
Missing Linux Support for Display Management
As a Linux user, I am disappointed by the total lack of official Philips software support for display management on this operating system. Because Philips does not provide a Linux version of its monitor control utilities, I am forced to rely on community-developed, open-source software like 'Luminance' and 'ddcutil' just to adjust basic hardware settings like brightness and contrast without using the awkward physical buttons on the back of the screen. Moving forward, Philips should either release a cross-platform command-line utility, package their software as a Flatpak, or at the very least, ensure their monitor firmware strictly adheres to standard DDC/CI protocols so that open-source Linux tools can manage the display seamlessly without bugs.
Cet avis concerne le produit Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-04-22
Cet avis concerne le produit Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-04-22
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Couverture Adobe RGB et DCI-P3 basée sur la norme CIE 1976, espace sRGB basé sur la norme CIE 1931, espace NTSC basé sur la norme CIE 1976.
Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.
Temps de réponse égal à SmartResponse.
Le Smart MBR permet de régler la luminosité pour réduire le flou, de sorte que la luminosité ne puisse pas être ajustée lorsque l'outil Smart MBR est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage LED offre un stroboscope synchronisé avec le rafraîchissement de l'écran, ce qui peut provoquer un changement de luminosité notable.
Le Smart MBR est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du Smart MBR peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.
Veuillez noter que la fonction de faible latence est activée en permanence et ne peut être désactivée.
Interface de prise en charge NVIDIA® G-SYNC® : DisplayPort
Veillez à mettre à jour le pilote NVIDIA® G-SYNC® vers la dernière version et consultez plus d'informations sur le site Web NVIDIA : https://www.nvidia.com/
Assurez-vous que votre carte graphique prend en charge NVIDIA® G-SYNC®
Ce moniteur s'inscrit pleinement dans une démarche de développement durable : son châssis est composé à 85 % de plastique recyclé post-consommation.
Le moniteur peut avoir une apparence différente de celle illustrée sur les images des fonctionnalités.
Les produits et accessoires répertoriés sur ce dépliant peuvent varier selon le pays et la région.