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Gaming MonitorMoniteur 4K HDR avec Ambiglow

279M1RV/00

3.1

| (9) Avis

1 récompense

Des performances optimisées pour les nouvelles consoles

Pour les inconditionnel-les des consoles, l'écran Designed for Xbox révolutionne le jeu. Admirez les magnifiques images et les couleurs parfaitement fidèles de la dalle Nano IPS UltraClear 4K. L'image est éclatante grâce à la technologie DisplayHDR 600.

Voir tous les avantages

Des performances optimisées pour les nouvelles consoles

  • Designed for Xbox

  • Evnia 7000

  • 27" (68,5 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Designed for Xbox, pour une expérience de jeu optimale

Designed for Xbox, pour une expérience de jeu optimale

Libérez le jeu sur console. Nous nous sommes associés à l'équipe Xbox pour développer cet écran Designed for Xbox validé pour ses performances visuelles optimales avec la Xbox Series X dès qu'il est branché.

AMD FreeSync™ Premium Pro ; jeu HDR fluide à faible latence

AMD FreeSync™ Premium Pro ; jeu HDR fluide à faible latence

Lorsque vous jouez, vous ne devriez pas avoir à choisir entre un gameplay irrégulier et des images saccadées. Cet écran est certifié AMD FreeSync™ Premium Pro. Cette technologie offre une fréquence de rafraîchissement variable (VRR) et permet de profiter véritablement de la technologie HDR. Découvrez un jeu fluide aux performances optimales et des graphismes High Dynamic Range exceptionnels, le tout en maintenant une faible latence.

Fréquence de rafraîchissement de 144Hz pour des images ultra-fluides et éclatantes

Fréquence de rafraîchissement de 144Hz pour des images ultra-fluides et éclatantes

Vous jouez à des jeux intenses et compétitifs. Vous exigez un écran offrant des images ultra-fluides, sans latence. Cet écran Philips redessine l'image jusqu'à 144 fois par seconde, soit 2.4x plus rapidement qu'un écran standard. Une fréquence d'images plus faible peut donner l'impression que les ennemis sautent d'un point à l'autre de l'écran, ce qui en fait des cibles difficiles à atteindre. Avec une fréquence d'images de 144Hz, vous bénéficiez de ces images critiques manquantes à l'écran, qui affichent les mouvements des ennemis avec une fluidité exceptionnelle afin que vous puissiez facilement les cibler. Avec un temps de latence ultra-faible et aucune déchirure d'image, cet écran Philips est le partenaire de jeu idéal.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Image de TPV_AWARD-1679621

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.1

sur 6

9

Avis

2

26/03/2023

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Top Monitor

Tatsächlich wirklich super 27 Zoll - perfekte Grösse Ambiview ist mega HDR ist Top Kurz: Klasse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Date d'utilisation 2022-02-26

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Date d'utilisation 2022-02-26

16/04/2022

Italia

Italia

Acheteur vérifié

4k 144kz nessun pensiero

Il monitor ha una qualita costruttiva molto robusta su lato estetico non e' il solito plasticone, i 4k si avvertono con una qualita di immagine buonissima non ho trovato difetti nella matrice LCD e il refresh a massima risoluzione fa sembrare tutto fluido qualunque animazione o gioco. La configurazione del pc dov'é istallato questo monitor e' ryzen9 3900 , rx6900xt e 16gb 3600mhz

Avantages

Hai tutto

Contre

gestione led non controllabile da software terzi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow

Date d'utilisation 2021-03-16

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow

Date d'utilisation 2021-03-16

29/06/2025

Deutschland

Deutschland

Guter Monitor, manchmal schwarzer Bildschirm

Vor ein paar Wochen auf Amazon erworben und verwende ihn derzeit als Hauptmonitor für Arbeiten am PC und gelegentliches Gaming. Erfüllt seine Aufgabe meiner Beurteilung nach gut, jedoch kommt es während der täglichen Benützung des Öfteren (min. 1 pro Tag) vor, dass der Bildschirm für mehrere Sekunden einfach schwarz wird. Tonwiedergabe funktioniert in diesen Fällen aber noch. Verwende einen PC mit HDMI 2.1 Ausgang als auch ein HDMI 2.1-fähiges Kabel, der Monitor ist auf '3840x2160-120Hz' mit der SmartControl Anwendung konfiguriert. Alles andere funktioniert, wird aber sehr warm.

Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Date d'utilisation 2025-05-29

Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Date d'utilisation 2025-05-29

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  1. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

  2. La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.

  3. Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.

  4. Temps de réponse égal à SmartResponse

  5. BT 709 / couverture DCI-P3 basée sur CIE 1976

  6. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  7. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  8. Couverture Adobe RGB basée sur CIE 1976

  9. Interface de prise en charge NVIDIA® G-SYNC® : DisplayPort

  10. Assurez-vous de mettre à jour le pilote NVIDIA® G-SYNC® vers la dernière version. Pour plus d’informations, consultez le site web de NVIDIA : https://www.nvidia.com/

  11. Assurez-vous que votre carte graphique prend en charge NVIDIA® G-SYNC®

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

  13. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.