Fréquence de rafraîchissement révolutionnaire de 280Hz pour un gameplay ultra-fluide

L'écran Philips Evnia 280 Hz fait entrer votre expérience de jeu dans une nouvelle dimension. Le faible décalage d'entrée, associé à la technologie de fréquence de rafraîchissement variable, vous procure un avantage immersif en jeu. De plus, notre dalle haute résolution offrant un angle de vision large garantit une expérience de jeu réaliste avec une précision des couleurs inégalée. Concentrez-vous sur l'essentiel : le pied réglable vous offre le confort que vous méritez et la technologie sans scintillement assure un visionnage agréable, pour continuer à jouer sans vous soucier de votre santé.