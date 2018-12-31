Fréquence de rafraîchissement exceptionnelle de 280 Hz pour un gameplay ultra-fluide

Le moniteur Philips Evnia 280 Hz donne une nouvelle dimension à vos jeux. La faible latence associée à la technologie de fréquence de rafraîchissement variable (VRR) rend le jeu immersif, tandis que la dalle à haute résolution et grand angle de vue offre une expérience de jeu réaliste avec une précision des couleurs inégalée. Concentrez-vous sur ce qui compte : le socle réglable vous offre le confort que vous méritez et l'affichage sans scintillement facilite le visionnement pour jouer sans risquer sa santé.