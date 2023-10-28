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Gaming MonitorMoniteur gaming Full HD

25M2N3200W/01

4

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Élargissez vos horizons de gaming

La vitesse est notre passion. Ce moniteur affiche une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz sur une dalle Full HD 16:9, pour un jeu en temps réel et une image nette et détaillée.

Voir tous les avantages

Élargissez vos horizons de gaming

  • Evnia 3000

  • 25 (diag. 24,5" / 62,2 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Fréquence de rafraîchissement ultrarapide de 240 Hz pour des jeux pratiquement sans latence

Fréquence de rafraîchissement ultrarapide de 240 Hz pour des jeux pratiquement sans latence

Lorsque vous jouez aux jeux d'action les plus intenses et captivants, la fréquence de rafraîchissement ultrarapide de 240 Hz offre une expérience de jeu extrêmement fluide et sans latence. Cet écran Philips rafraîchit l'image jusqu'à 240 fois par seconde, soit nettement plus rapidement qu'un écran standard. Pour les jeux au rythme effréné, comme les FPS et les jeux de course, la fréquence de 240 Hz offre une fluidité des mouvements et une netteté visuelle supérieures. Avec l'écran Philips 240 Hz, les séquences d'action sont fluides, sans saccades ni images fantômes. Vous profiterez d'une immersion plus profonde et aurez l'impression d'être au cœur du jeu.

Réponse ultra-rapide de 0,5 ms pour une image nette et un gameplay fluide

Réponse ultra-rapide de 0,5 ms pour une image nette et un gameplay fluide

L'écran Philips Evnia avec Smart MBR de 0,5 ms élimine efficacement le flou de mouvement et les traînées. Il affiche une image plus nette et précise, pour une meilleure expérience de jeu. Les actions rapides et les transitions spectaculaires sont fluides. Idéal pour les jeux immersifs et rapides.

Une faible latence d’entrée réduit le délai entre les appareils et le moniteur

Une faible latence d’entrée réduit le délai entre les appareils et le moniteur

Le décalage d’entrée correspond au temps qui s’écoule entre l’exécution d’une action avec des périphériques connectés et l’affichage du résultat à l’écran. Un faible décalage d’entrée réduit le délai entre la saisie d’une commande depuis vos périphériques et son affichage sur le moniteur, ce qui améliore considérablement l’expérience dans les jeux vidéo exigeant des réflexes rapides. Cette caractéristique est particulièrement importante pour les joueurs qui pratiquent des jeux compétitifs au rythme effréné.

Spécificités Techniques

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Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

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Avis

100%

recommandent ce produit

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1

28/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great budget gaming monitor!

Fast VA panel with 240hz. My model was able to be oc'ed to 245hz without frameskipping. No problem with bad ghosting (for VA - it is a great result) during gaming or scrolling.

Avantages

Fast VA, Headphone holder, not perfect but good contrast and colors out of the box, can be enhanced with some tweaking.

Contre

No saturation option to change in the monitor's menu. No option to move or choose a form of the crosshair in the monitor's menu (default form is too big and closes too many picture)..

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor

Date of Use 2022-09-28

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor

Date of Use 2022-09-28

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Mentions légales

  1. Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.

  2. Valeur du temps de réponse égale à SmartResponse

  3. Le Smart MBR permet de régler la luminosité pour réduire le flou, de sorte que la luminosité ne puisse pas être ajustée lorsque l'outil Smart MBR est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage LED offre un stroboscope synchronisé avec le rafraîchissement de l'écran, ce qui peut provoquer un changement de luminosité notable.

  4. Le Smart MBR est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du Smart MBR peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.

  5. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  6. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  7. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.