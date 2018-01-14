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Arrêté

4000 seriesTéléviseur LED ultra-plat

24PHS4031/12

4

| (22) Avis | 80% recommandent ce produit

Téléviseur LED ultra-plat

L'élégant design du téléviseur Philips série 4000 avec Digital Crystal Clear apporte du style à votre intérieur. Admirez sa qualité d'image HEVC associée à un son limpide, pour un divertissement d'une simplicité totale.

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

Avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED ultra-plat

  • 60 cm (24")

  • Téléviseur LED

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Digital Crystal Clear pour une précision que vous voudrez partager

Pour des images naturelles, quelle que soit la source, Philips a créé Digital Crystal Clear. Qu'il s'agisse de vous gâter en regardant vos émissions, vos films, et vos nouvelles préférés; ou que vous ayez invité quelques amis pour une soirée tranquille à la maison, vous profiterez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés.

Des lignes pures pour un profil raffiné

Des lignes pures pour un profil raffiné

Compact. À la pointe de la technologie. Raffiné. Précis. C'est la silhouette Philips ultra-fine. Qu'un objet aussi fin puisse inspirer autant d'intérêt ne doit pas être surprenant, au vu du niveau de sophistication qu'il apporte à votre intérieur.

L'indice de la qualité d'image améliore chaque élément de visionnement

L'indice de la qualité d'image améliore chaque élément de visionnement

L'indice de la qualité d'image associe la technologie d'écran à des moteurs de traitement vidéo avancés pour améliorer les éléments de perception, y compris la netteté, le mouvement, le contraste et la couleur. Quelle que soit la source, les images dont vous bénéficierez seront toujours d'une précision saisissante; d'une profondeur et d'un niveau de détails impressionnants; de noirs les plus noirs; de blancs les plus blancs; de couleurs naturelles les plus vives; et de tons de la peau naturels et réalistes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

22

Avis

80%

recommandent ce produit

1

14/01/2018

Deutschland

Deutschland

Top, für das Kinderzimmer genau richtig!

Das Gerät ist genau richtig für ein nicht zu großes Kinderzimmer. Wir nutzen es sowohl als TV-Gerät wie auch als Monitor für den Laptop und den DVD-Player. Sowohl Bild als auch Ton sind für diesen Zweck optimal. Das Preis / Leistungsverhältnis ist Top. Ich kann das Gerät nur empfehlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 24PHS4031 Ultraflacher LED TV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 24PHS4031 Ultraflacher LED TV

14/01/2018

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Top, für das Kinderzimmer genau richtig!

Das Gerät ist genau richtig für ein nicht zu großes Kinderzimmer. Wir nutzen es sowohl als TV-Gerät wie auch als Monitor für den Laptop und den DVD-Player. Sowohl Bild als auch Ton sind für diesen Zweck optimal. Das Preis / Leistungsverhältnis ist Top. Ich kann das Gerät nur empfehlen.

Oui, je recommande ce produit

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03/07/2017

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Modell-Nr.: 24PHS4031/12

Ich kaufte mir dieses Modell weil ich einen kleinen Fernseher haben wollte der aber auch die Vorzüge eines Großen hat. Er ist benutzerfreundlich hat ein hervorragendes Bilt und Ton. Ich bin sehr zufrieden.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 24PHS4031 Ultraflacher LED TV

Oui, je recommande ce produit

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  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.