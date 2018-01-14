Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
24PHS4031/12
Téléviseur LED ultra-plat
L'élégant design du téléviseur Philips série 4000 avec Digital Crystal Clear apporte du style à votre intérieur. Admirez sa qualité d'image HEVC associée à un son limpide, pour un divertissement d'une simplicité totale.
60 cm (24")
Téléviseur LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Pour des images naturelles, quelle que soit la source, Philips a créé Digital Crystal Clear. Qu'il s'agisse de vous gâter en regardant vos émissions, vos films, et vos nouvelles préférés; ou que vous ayez invité quelques amis pour une soirée tranquille à la maison, vous profiterez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés.
Compact. À la pointe de la technologie. Raffiné. Précis. C'est la silhouette Philips ultra-fine. Qu'un objet aussi fin puisse inspirer autant d'intérêt ne doit pas être surprenant, au vu du niveau de sophistication qu'il apporte à votre intérieur.
L'indice de la qualité d'image associe la technologie d'écran à des moteurs de traitement vidéo avancés pour améliorer les éléments de perception, y compris la netteté, le mouvement, le contraste et la couleur. Quelle que soit la source, les images dont vous bénéficierez seront toujours d'une précision saisissante; d'une profondeur et d'un niveau de détails impressionnants; de noirs les plus noirs; de blancs les plus blancs; de couleurs naturelles les plus vives; et de tons de la peau naturels et réalistes.
4.0
sur 6
22
Avis
80%
recommandent ce produit
Muli20
14/01/2018
Deutschland
Top, für das Kinderzimmer genau richtig!
Das Gerät ist genau richtig für ein nicht zu großes Kinderzimmer. Wir nutzen es sowohl als TV-Gerät wie auch als Monitor für den Laptop und den DVD-Player. Sowohl Bild als auch Ton sind für diesen Zweck optimal. Das Preis / Leistungsverhältnis ist Top. Ich kann das Gerät nur empfehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 24PHS4031 Ultraflacher LED TV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 24PHS4031 Ultraflacher LED TV
fredf
14/01/2018
Deutschland
Acheteur vérifié
Top, für das Kinderzimmer genau richtig!
Das Gerät ist genau richtig für ein nicht zu großes Kinderzimmer. Wir nutzen es sowohl als TV-Gerät wie auch als Monitor für den Laptop und den DVD-Player. Sowohl Bild als auch Ton sind für diesen Zweck optimal. Das Preis / Leistungsverhältnis ist Top. Ich kann das Gerät nur empfehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 24PHS4031 Ultraflacher LED TV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 24PHS4031 Ultraflacher LED TV
Atom1
03/07/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Modell-Nr.: 24PHS4031/12
Ich kaufte mir dieses Modell weil ich einen kleinen Fernseher haben wollte der aber auch die Vorzüge eines Großen hat. Er ist benutzerfreundlich hat ein hervorragendes Bilt und Ton. Ich bin sehr zufrieden.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 24PHS4031 Ultraflacher LED TV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 24PHS4031 Ultraflacher LED TV
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.