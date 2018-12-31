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24M2N3200S/01
Élargissez vos horizons de gaming
Ce moniteur 180 Hz Fast IPS vous permet de jouer avec précision et rapidité. Vous profitez d'images de qualité HDR nettes et d'une résolution Full HD, pour une expérience de jeu exceptionnelle.
Evnia 3000
24 (diag. 23,8" / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
À vous les compétitions et les parties intenses. Vous exigez une qualité d'image ultra-fluide et sans latence. Ce moniteur rafraîchit l'image à l'écran jusqu'à 180 fois par seconde, soit nettement plus rapidement qu'un écran standard. Lorsque la fréquence d'images est trop basse, les ennemis peuvent apparaître de manière saccadée à l'écran, ce qui en fait des cibles difficiles à atteindre. Avec une fréquence d'images de 180 Hz, ces images manquantes apparaissent à l'écran. Les mouvements de vos ennemis s'affichent de manière extrêmement fluide et vous pouvez les cibler facilement. Avec sa très faible latence et l'absence de déchirure de l'image, cet écran Philips est votre partenaire de jeu idéal.
Le décalage d’entrée correspond au temps qui s’écoule entre l’exécution d’une action avec des périphériques connectés et l’affichage du résultat à l’écran. Un faible décalage d’entrée réduit le délai entre la saisie d’une commande depuis vos périphériques et son affichage sur le moniteur, ce qui améliore considérablement l’expérience dans les jeux vidéo exigeant des réflexes rapides. Cette caractéristique est particulièrement importante pour les joueurs qui pratiquent des jeux compétitifs au rythme effréné.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Notation globale
Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.
Valeur du temps de réponse égale à SmartResponse
Le Smart MBR permet de régler la luminosité pour réduire le flou, de sorte que la luminosité ne puisse pas être ajustée lorsque l'outil Smart MBR est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage LED offre un stroboscope synchronisé avec le rafraîchissement de l'écran, ce qui peut provoquer un changement de luminosité notable.
Le Smart MBR est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du Smart MBR peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.
Couverture Adobe RGB et DCI-P3 basée sur la norme CIE1976, surface sRGB basée sur la norme CIE1931, surface NTSC basée sur la norme CIE1976.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.
Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.