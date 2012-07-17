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Arrêté

Moniteur LCD avec HDMI, audio, SmartTouch

244E1SB/00

4.5

| (20) Avis | 89% recommandent ce produit

Grand écran HDMI pour du pur divertissement en Full HD

Profitez des performances d'un écran 16/9 Full HD 1080p ! Doté d'entrées HDMI et DVI, d'un système audio stéréo invisible et d'une finition glossy stylée, laissez-vous charmer par le moniteur 244E1.

Voir tous les avantages

Grand écran HDMI pour du pur divertissement en Full HD

  • Écran large E-line 61 cm (24")

  • 1920 x 1080 Full HD

Commandes SmartTouch élégantes

Les commandes SmartTouch sont des touches tactiles intelligentes qui remplacent les boutons saillants. Sensibles au moindre contact, les commandes SmartTouch permettent notamment de mettre le moniteur sous tension ou de régler la luminosité et la netteté de l'afficheur à l'aide de la technologie SmartImage Lite. Lorsqu'elles sont activées, les touches SmartTouch s'allument pour indiquer que votre commande a été exécutée.

SmartContrast 25 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds

Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

Écran LCD Full HD 1920 x 1080p

L'affichage est d'une qualité exceptionnelle, afin d'offrir à vos spectateurs une expérience visuelle véritablement mémorable, avec une qualité vidéo inégalée, une gamme de couleur stupéfiante et les images les plus nettes qui soient.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.5

sur 6

20

Avis

89%

recommandent ce produit

3
2
1

17/07/2012

France

France

Excellent matériel

Très bon matériel. A conseiller absolument à tous les internaute pour leur usage quotidien

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 241E1SB LCD monitor with SmartTouch

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 241E1SB LCD monitor with SmartTouch

15/07/2012

France

France

Tres bon produit

Très bon rapport qualité prix, produit de grande qualité. j'ai eu quand même un peu de difficulté à me faire au touches digitales, qui sont trop sensibles à mon gout.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

16/10/2011

France

France

tres content de ce produit

il n'y a rien a redire sur ce produit , pour un ordinateur de bureau c'est l'idéal, de plus en fonction de la carte graphique que l'on a on peut utiliser les trois sorte d'entrées, moi j'utilise l DVI je suis totalement satisfait.

Cet avis concerne le produit 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

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