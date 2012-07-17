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Arrêté
Grand écran HDMI pour du pur divertissement en Full HD
Profitez des performances d'un écran 16/9 Full HD 1080p ! Doté d'entrées HDMI et DVI, d'un système audio stéréo invisible et d'une finition glossy stylée, laissez-vous charmer par le moniteur 244E1.
Écran large E-line 61 cm (24")
1920 x 1080 Full HD
Les commandes SmartTouch sont des touches tactiles intelligentes qui remplacent les boutons saillants. Sensibles au moindre contact, les commandes SmartTouch permettent notamment de mettre le moniteur sous tension ou de régler la luminosité et la netteté de l'afficheur à l'aide de la technologie SmartImage Lite. Lorsqu'elles sont activées, les touches SmartTouch s'allument pour indiquer que votre commande a été exécutée.
Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.
L'affichage est d'une qualité exceptionnelle, afin d'offrir à vos spectateurs une expérience visuelle véritablement mémorable, avec une qualité vidéo inégalée, une gamme de couleur stupéfiante et les images les plus nettes qui soient.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.5
sur 6
20
Avis
89%
recommandent ce produit
dranreb6724
17/07/2012
France
Excellent matériel
Très bon matériel. A conseiller absolument à tous les internaute pour leur usage quotidien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 241E1SB LCD monitor with SmartTouch
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 241E1SB LCD monitor with SmartTouch
auga42
15/07/2012
France
Tres bon produit
Très bon rapport qualité prix, produit de grande qualité. j'ai eu quand même un peu de difficulté à me faire au touches digitales, qui sont trop sensibles à mon gout.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Oui, je recommande ce produit
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nouredy
16/10/2011
France
tres content de ce produit
il n'y a rien a redire sur ce produit , pour un ordinateur de bureau c'est l'idéal, de plus en fonction de la carte graphique que l'on a on peut utiliser les trois sorte d'entrées, moi j'utilise l DVI je suis totalement satisfait.
Cet avis concerne le produit 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
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