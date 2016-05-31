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Arrêté

4000 seriesTéléviseur LED plat Full HD

22PFK4000/12

4.4

| (22) Avis | 86% recommandent ce produit

1 récompense

Téléviseur LED plat Full HD

Téléviseur LED plat Philips série 4000 avec Digital Crystal Clear : tout ce qu'il vous faut réuni en un même design compact. Profitez d'images saisissantes, d'un son limpide et d'éléments pratiques tels que les prises USB et HDMI supplémentaires. Le choix idéal pour n'importe quelle pièce de la maison.

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TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

Avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED plat Full HD

  • 56 cm (22")

  • Téléviseur LED Full HD

  • DVB-T/C/S/S2

Téléviseur portable compact : conçu pour accompagner le divertissement

Élégant, compact et léger. Votre téléviseur compact vous permet de rattraper vos émissions préférées dans la cuisine, de suivre les actualités pendant que vous travaillez dans le garage et de surveiller les derniers résultats sportifs pendant que vous faites un barbecue. Un téléviseur aussi portable est fait pour être là où vous vous amusez !

Le cadre ultra-fin vous offre plus d'image à aimer

Le cadre ultra-fin vous offre plus d'image à aimer

Les téléviseurs traditionnels ont un cadre qui les entoure comme un cadre d'image. Notre cadre ultra-fin est moderne et fin, et vous permet de profiter d'une image plus grande.

Digital Crystal Clear : une précision qui se partage

Philips a créé Digital Crystal Clear pour des images naturelles, quelle que soit la source. Que ce soit pour vous détendre devant votre série préférée, suivre les informations ou regarder une vidéo avec des amis, vous apprécierez de le faire avec un contraste, des couleurs et une netteté inégalés.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Image de AWARD-7007370

Notation globale

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4.4

sur 6

22

Avis

86%

recommandent ce produit

31/05/2016

België

België

Acheteur vérifié

Bon produit

Bon produit répondant à l'utilisation que je lui demandais (téléviseur de chambre) avec une simplicité d'utilisation et un design parfait. Bravo.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 22PFK4000 Téléviseur LED plat Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 22PFK4000 Téléviseur LED plat Full HD

02/02/2016

België

België

Acheteur vérifié

dit product voldoet aan mijn verwachtingen

ik heb deze televisie hoofdzakelijk gekocht als computer monitor en het product lost alle verwachtingen in.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 22PFK4000 Slanke Full HD LED-TV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 22PFK4000 Slanke Full HD LED-TV

02/01/2019

Deutschland

Deutschland

gute externe anschlussmöglichkeiten

klasse bild, ton..naja ist aber bei slim tv normal einrichtung -wie bei philipps üblich- ohne "abitur" geht es nicht. optik okay, schönes teil, kann man weiter empfehlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV

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  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.