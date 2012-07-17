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Arrêté

Moniteur LCD

220E1SB/00

4.5

| (20) Avis | 89% recommandent ce produit

Moniteur 16/9 au design glossy

Profitez de cet écran large 16/9 compatible Vista 220E1 doté d'un grand nombre de fonctionnalités et d'une superbe finition glossy ; et ce à un coût raisonnable.

Voir tous les avantages

Moniteur 16/9 au design glossy

  • Écran large E-line 56 cm (22")

  • 1920 x 1080 Full HD

Contrôle facile du format d'image pour basculer entre formats 4/3/écran large

Contrôle facile du format d'image pour basculer entre formats 4/3/écran large

Le contrôle facile du format d'image Philips permet de basculer du format 4/3 au format écran large, et inversement, pour adapter le format d'affichage au contenu. Vous pouvez ainsi travailler sur des documents larges sans faire défiler les pages ou afficher du contenu multimédia en mode écran large au format natif 4/3 sans déformation de l'image.

Écran LCD Full HD 1920 x 1080p

L'affichage est d'une qualité exceptionnelle, afin d'offrir à vos spectateurs une expérience visuelle véritablement mémorable, avec une qualité vidéo inégalée, une gamme de couleur stupéfiante et les images les plus nettes qui soient.

Temps de réponse rapide de 5 ms

Le temps de réponse est la durée, mesurée en millisecondes, nécessaire à une cellule à cristaux liquides pour passer de l'état actif (noire) à l'état inactif (blanche) et à nouveau à l'état actif (noire). Plus ce temps est rapide, mieux c'est : un temps de réponse plus bas garantit des transitions plus rapides et, par conséquent, réduit les artefacts d'images visibles lors de l'affichage de texte et de graphiques. Le temps de réponse marche/arrêt est une mesure cruciale pour l'affichage de contenus professionnels tels que documents, graphiques et photos.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

20

Avis

89%

recommandent ce produit

3
2
1

17/07/2012

France

France

Excellent matériel

Très bon matériel. A conseiller absolument à tous les internaute pour leur usage quotidien

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 241E1SB LCD monitor with SmartTouch

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 241E1SB LCD monitor with SmartTouch

15/07/2012

France

France

Tres bon produit

Très bon rapport qualité prix, produit de grande qualité. j'ai eu quand même un peu de difficulté à me faire au touches digitales, qui sont trop sensibles à mon gout.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

16/10/2011

France

France

tres content de ce produit

il n'y a rien a redire sur ce produit , pour un ordinateur de bureau c'est l'idéal, de plus en fonction de la carte graphique que l'on a on peut utiliser les trois sorte d'entrées, moi j'utilise l DVI je suis totalement satisfait.

Cet avis concerne le produit 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

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