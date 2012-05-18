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Moniteur LCD avec commande tactile

192E2SB/00

4.3

| (15) Avis | 87% recommandent ce produit

Élégant écran HD offrant un excellent rapport qualité-prix

Avec sa conception raffinée et les fonctionnalités SmartContrast et SmartImage Lite, l'écran HD 192E2 saura répondre à tous vos besoins

Voir tous les avantages

Élégant écran HD offrant un excellent rapport qualité-prix

  • 18,5'' E-line

  • HD

SmartImage Lite, pour un confort visuel optimisé

SmartImage Lite est une technologie de pointe propriétaire de Philips permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran. Sur la base d'un scénario, SmartImage améliore de manière dynamique le contraste, la saturation, la netteté des images et vidéos pour une qualité d'affichage optimale, le tout en temps réel sur simple pression d'une touche.

Touches tactiles

Les touches tactiles sont des icônes tactiles intelligentes qui remplacent les boutons saillants et vous permettent de régler le moniteur à votre convenance. Sensibles au moindre contact, les touches tactiles donnent à votre moniteur un aspect moderne.

Energy Star : plus d'efficacité pour une consommation minimale

Energy Star est un programme d'efficacité énergétique parrainé par la US EPA (agence pour la protection de l'environnement aux États-Unis), également présent dans beaucoup d'autres pays. La certification Energy Star vous garantit que le produit que vous achetez est conforme aux normes d'efficacité énergétique les plus récentes valables pour la consommation maximale du produit à tous les stades de son fonctionnement. Les nouveaux moniteurs Philips sont certifiés conformes aux spécifications Energy Star 5.0 et aux normes, voire obtiennent de meilleurs résultats. Par exemple, Energy Star 5.0 préconise une consommation inférieure à 1 watt en mode veille : les moniteurs Philips consomment moins de 0,5 watts. Pour plus de détails, consultez le site www.energystar.gov.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

15

Avis

87%

recommandent ce produit

2
1

18/05/2012

Italia

Italia

ottima TV peccato non sia venduta in italia

il mod. 32PFL5806 K/02 è completo. Visione chiara e nitida, audio buono per una TV sottile, facile ed intuitivo il menu, interessante e utile l'accesso a internet peccato non poter usare una tastiera e mouse senza fili.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 222E2SB LCD monitor with SmartTouch

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 222E2SB LCD monitor with SmartTouch

15/05/2012

España

España

Me encanda el diseño

Me encanta el diseño y la marca ensi..ya que es una marca que desde mi punto de vista transmite calidad y confianza. Tambien tengo un televisor vuestro...Philips TV LCD 42PFL5603D Televisor de 42" con TDT integrado con Pixel Plus HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 192E2SB LCD monitor with Touch Control

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16/10/2011

Nederland

Nederland

Voor het geld een zeer goede koop.

Mooi beeldscherm, zeer hoge kwaliteit, bediening van de tiptoetsen laat te wensen over; reageren soms niet of nauwelijks.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 222E2SB LCD monitor with SmartTouch

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 222E2SB LCD monitor with SmartTouch

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