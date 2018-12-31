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18952C2
Pour LED-HL [~H7]
Lot de 2
Système automobile avancé
Certains modèles de voitures présentent des difficultés spécifiques concernant les éclairages LED Retrofit. Les adaptateurs exclusifs Philips CANbus assurent un fonctionnement électrique irréprochable. Ils permettent de résoudre les éventuels problèmes de messages d'erreur sur votre tableau de bord.
Grâce à sa conception minutieuse, l'adaptateur CANbus est facile à installer, pour d'excellentes performances dès le premier jour.
La conception automobile de l'adaptateur CANbus prend en compte les conditions difficiles d'utilisation quotidienne dans le compartiment moteur.
Notation globale
Il est de votre responsabilité d'utiliser les lampes LED retrofit conformément aux exigences légales applicables localement.