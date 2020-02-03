ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo d’un produit unique
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo à impact émotionnel

Arrêté

WhiteVisionlampe pour éclairage avant

12972WHVSM

2.8

| (20) Avis

La sécurité n'a jamais été aussi esthétique

Les lampes Philips WhiteVision apportent à vos éclairages automobiles avant un effet xénon blanc intense, pour une conduite optimale la nuit. Avec une lumière puissante et 60 % plus blanche, WhiteVision associe style et sécurité.

Voir tous les avantages

Effet xénon blanc intense

La sécurité n'a jamais été aussi esthétique

  • Type de lampe : H7

  • Lot de : 2+2

  • 12 V, 55 W

  • Feux de position w5w inclus

Une magnifique expérience de conduite avec effet xénon blanc intense

Les lampes Philips WhiteVision surpassent n'importe quelle lampe automobile bleue du marché. Elles sont idéales pour les conducteurs intransigeants sur le style comme sur la sécurité. Associant une température de couleur élevée à un élégant revêtement blanc, la WhiteVision est l'ultime montée en gamme pour vos optiques. La technologie de revêtement 3e génération brevetée par Philips est un chef-d'œuvre qui fait de la WhiteVision la première lampe produisant une lumière véritablement blanche.

100 % légal sur voie publique, 100 % de lumière blanche intense

Première lampe produisant une lumière blanche intense légale sur voie publique, la WhiteVision est certifiée ECE. Elle offre une visibilité extrêmement élevée en toute sécurité, car elle n'éblouit pas le conducteur arrivant en face.

Durée de vie exceptionnelle, pour un plus grand plaisir de conduite

Les lampes pour éclairage avant Philips WhiteVision (disponibles en H1, H3, H4, H7, T4W et W5W) sont conçues pour durer. Elles vous offrent une durée de vie longue et fiable allant jusqu'à 450 heures*, bien supérieure à ce qu'offrent les modèles concurrents. Résultat : des remplacements moins fréquents et un bon rapport qualité/prix. (* H4 et H7 testées à la tension standard de 13,2 V)

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.8

sur 6

20

Avis

03/02/2020

België

België

Good but

Really nice one. In the normal day or in the night You don't see difference. It looks better when road is wet and when You drive all night. This type and color of light helps Your eyes with 1000+ km routes.

Avantages

Better and brighter

Contre

You can feel it only in specific conditions

Cet avis concerne le produit WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto

Date d'utilisation 2019-10-03

Cet avis concerne le produit WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto

Date d'utilisation 2019-10-03

19/09/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr helles weißes Licht

Die Lampen haben ein sehr helles weißes Licht. Top im Gegensatz zu meinen Original Lampen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit WhiteVision 12972WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit WhiteVision 12972WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe

03/12/2016

Suomi

Suomi

Paljon autoileva

paras polttimo vaihtoehto paljon pimeässä autoilevalle, valoa riittää, pitkä käyttöikä.

Cet avis concerne le produit WhiteVision 12972WHVSM auton ajovalopolttimo

Cet avis concerne le produit WhiteVision 12972WHVSM auton ajovalopolttimo

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.