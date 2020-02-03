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Arrêté
12972WHVSM
La sécurité n'a jamais été aussi esthétique
Les lampes Philips WhiteVision apportent à vos éclairages automobiles avant un effet xénon blanc intense, pour une conduite optimale la nuit. Avec une lumière puissante et 60 % plus blanche, WhiteVision associe style et sécurité.
Type de lampe : H7
Lot de : 2+2
12 V, 55 W
Feux de position w5w inclus
Les lampes Philips WhiteVision surpassent n'importe quelle lampe automobile bleue du marché. Elles sont idéales pour les conducteurs intransigeants sur le style comme sur la sécurité. Associant une température de couleur élevée à un élégant revêtement blanc, la WhiteVision est l'ultime montée en gamme pour vos optiques. La technologie de revêtement 3e génération brevetée par Philips est un chef-d'œuvre qui fait de la WhiteVision la première lampe produisant une lumière véritablement blanche.
Première lampe produisant une lumière blanche intense légale sur voie publique, la WhiteVision est certifiée ECE. Elle offre une visibilité extrêmement élevée en toute sécurité, car elle n'éblouit pas le conducteur arrivant en face.
Les lampes pour éclairage avant Philips WhiteVision (disponibles en H1, H3, H4, H7, T4W et W5W) sont conçues pour durer. Elles vous offrent une durée de vie longue et fiable allant jusqu'à 450 heures*, bien supérieure à ce qu'offrent les modèles concurrents. Résultat : des remplacements moins fréquents et un bon rapport qualité/prix. (* H4 et H7 testées à la tension standard de 13,2 V)
2.8
sur 6
20
Avis
03/02/2020
België
Good but
Really nice one. In the normal day or in the night You don't see difference. It looks better when road is wet and when You drive all night. This type and color of light helps Your eyes with 1000+ km routes.
Avantages
Better and brighter
Contre
You can feel it only in specific conditions
Cet avis concerne le produit WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto
Date d'utilisation 2019-10-03
Cet avis concerne le produit WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto
Date d'utilisation 2019-10-03
Steve1
19/09/2017
Deutschland
Sehr helles weißes Licht
Die Lampen haben ein sehr helles weißes Licht. Top im Gegensatz zu meinen Original Lampen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit WhiteVision 12972WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit WhiteVision 12972WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe
Päivänsäde
03/12/2016
Suomi
Paljon autoileva
paras polttimo vaihtoehto paljon pimeässä autoilevalle, valoa riittää, pitkä käyttöikä.
Cet avis concerne le produit WhiteVision 12972WHVSM auton ajovalopolttimo
Cet avis concerne le produit WhiteVision 12972WHVSM auton ajovalopolttimo