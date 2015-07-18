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Arrêté
La sécurité n'a jamais été aussi attirante
Les lampes Philips WhiteVision apportent à vos éclairages automobile avant un effet xénon blanc intense, pour une magnifique expérience de conduite de nuit. Produisant une lumière plus puissante et 60 % plus blanche, les WhiteVision associent parfaitement style et sécurité.
Type de lampe : H7
Lot de 1
12 V, 55 W
Style
Première lampe produisant une lumière blanche intense légale sur voie publique, la WhiteVision est certifiée ECE. Elle offre une visibilité extrêmement élevée en toute sécurité, car elle n'éblouit pas le conducteur arrivant en face.
Les lampes Philips WhiteVision surpassent n'importe quelle lampe automobile bleue du marché. Elles sont idéales pour les conducteurs intransigeants sur le style comme sur la sécurité. Associant une température de couleur élevée à un élégant revêtement blanc, la WhiteVision est l'ultime montée en gamme pour vos optiques. La technologie de revêtement 3e génération brevetée par Philips est un chef-d'œuvre qui fait de la WhiteVision la première lampe produisant une lumière véritablement blanche.
Les lampes pour éclairage avant Philips WhiteVision (disponibles en H1, H3, H4, H7, T4W et W5W) sont conçues pour durer. Elles vous offrent une durée de vie longue et fiable allant jusqu'à 450 heures*, bien supérieure à ce qu'offrent les modèles concurrents. Résultat : des remplacements moins fréquents et un bon rapport qualité/prix. (* H4 et H7 testées à la tension standard de 13,2 V)
4.1
sur 6
11
Avis
80%
recommandent ce produit
Aime17
18/07/2015
France
Une grande différence d utilisation
Mon éclairage refusé au contrôle technique avec des lampes h7 de petit prix et après changement avec les Philips Whitevision contrôle accepte et vraiment un vrai changement niveau éclairage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit WhiteVision 12972WHVB1 Éclairage avant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit WhiteVision 12972WHVB1 Éclairage avant
Joss34
13/07/2015
France
Ces lampes ont une lumiere vraiment très blanche elles éclairent fortement le côté droit de la route en faisant apparaître de nombreux détails.
La sécurité n'a pas de prix,ces lampes sont vraiment sécurisantes.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit WhiteVision 12972WHVB1 Éclairage avant
Oui, je recommande ce produit
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Laurent91OOO
12/12/2014
France
Vraiment plus blanc
Je m'attendais a ne pas voir de réelle différence et être déçu par de simples argumentations commerciales. Mais non la différence entre les ampoules de série de mon véhicule et ces White Vision est bien visible. Le faisceau est vraiment plus blanc, parfait.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit WhiteVision 12972WHVB1 Éclairage avant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit WhiteVision 12972WHVB1 Éclairage avant
Par rapport aux lampes halogène standard
L'application varie selon le type de lampe