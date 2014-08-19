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Arrêté

ColorVisionAmpoule de phare avant violet pour voiture

12972CVPPS2

4

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

De la lumière pour redonner du style à votre véhicule

Les solutions d’éclairage ColorVision ajoutent une touche de bleu, de vert, de jaune ou de violet au système d’éclairage de votre voiture. Ces ampoules colorées et innovantes pour la voiture sont conformes au Code de la route. Vous pouvez donc égayer vos trajets à votre goût tout en profitant d’une lumière blanche sécuritaire.

Voir tous les avantages

Ajoutez une touche de couleur

De la lumière pour redonner du style à votre véhicule

  • Type de lampe : H7

  • Lot de : 2

  • 12 V, 55 W

Disponible en H4 et H7, les principaux types de lampes automobiles

Disponible en H4 et H7, les principaux types de lampes automobiles

Pour savoir quelle lampe Philips ColorVision est adaptée à votre voiture, visitez www.philips.com/automotive

Colorez vos feux en bleu, vert, jaune ou violet

Colorez vos feux en bleu, vert, jaune ou violet

Philips ColorVision vous permet d'ajouter une touche de couleur personnalisée aux optiques de votre voiture. Faites votre choix entre le bleu, le vert, le jaune ou le violet pour personnaliser votre automobile.

Lampes automobiles colorées certifiées légales pour un usage sur voie publique

Lampes automobiles colorées certifiées légales pour un usage sur voie publique

Les lampes ColorVision sont conformes à toutes les réglementations ECE et sont fournies avec une carte de certification confirmant qu'elles sont légales pour un usage sur voie publique. Conservez-la en permanence dans votre voiture.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.0

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

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19/08/2014

Nederland

Nederland

Voegt net iets extra's toe

Ik heb sinds een aantal weken de paarse color vision lampjes in mijn koplampen zitten. Ik wist eerst niet goed wat ik moest verwachten, zou ik nu knalpaarse lampen hebben en zou ik door iedere politieagent van de weg af worden getrokken? Maar dat is niet het geval, de lampjes geven een licht roze gloed af. Het is erg subtiel maar voegt wel net dat extra's toe aan je auto. Tevens zijn de lampjes EU goedgekeurd en kun je er dus zonder zorgen heel Europa mee rond toeren. Leuk hebbedingetje voor je auto.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

16/07/2014

Nederland

Nederland

Veilige lamp met een subtiel kleurtje

Toen ik nieuwe lampjes moest halen voor mijn auto, heb ik gekozen voor de lampjes met een touch of color. Deze lamp staat voor: een heldere veilige lamp met een vleugje kleur. Voor mijn grijze Seat heb ik daarom gekozen voor de kleur paars, die meer aandoet als roze. Vooral bij het inparkeren in een parkeergarage zie ik een mooie roze gloed over de muur schijnen, zonder dat ik het gevoel heb dat ik met roze lichten rijdt. Aanrader voor mensen die graag iets extra's aan hun auto toe willen voegen.

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Cet avis concerne le produit ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

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Cet avis concerne le produit ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

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