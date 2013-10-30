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Arrêté

ColorVisionAmpoule de phare avant vert pour voiture

12972CVPGS2

3
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit
De la lumière pour redonner du style à votre véhicule
Les solutions d’éclairage ColorVision ajoutent une touche de bleu, de vert, de jaune ou de violet au système d’éclairage de votre voiture. Ces ampoules colorées et innovantes pour la voiture sont conformes au Code de la route. Vous pouvez donc égayer vos trajets à votre goût tout en profitant d’une lumière blanche sécuritaire.
Voir tous les avantages

Ajoutez une touche de couleur

De la lumière pour redonner du style à votre véhicule

  • Type de lampe : H7

  • Lot de : 2

  • 12 V, 55 W

Une nouvelle technologie de revêtement transforme la lumière en une touche de couleur

Une nouvelle technologie de revêtement transforme la lumière en une touche de couleur

Grâce à un revêtement spécial sur les lampes, Philips ColorVision ajoute une touche de couleur qui est conforme à la réglementation européenne. Vous pouvez donc égayer vos trajets à votre goût tout en profitant d’une lumière blanche sécuritaire.

Disponible en H4 et H7, les principaux types de lampes automobiles

Disponible en H4 et H7, les principaux types de lampes automobiles

Pour savoir quelle lampe Philips ColorVision est adaptée à votre voiture, visitez www.philips.com/automotive

Colorez vos feux en bleu, vert, jaune ou violet

Colorez vos feux en bleu, vert, jaune ou violet

Philips ColorVision vous permet d'ajouter une touche de couleur personnalisée aux optiques de votre voiture. Faites votre choix entre le bleu, le vert, le jaune ou le violet pour personnaliser votre automobile.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

5
4
2
1

30/10/2013

Deutschland

Deutschland

bedingt zu empfehlen

Die Leuchtmittel machen ein angenehmes helles Licht , was auch überzeugt . Aber von dem grünen Schimmer sieht man nur aus einem bestimmten Winkel was . Ich habe mir da echt mehr erhofft . Aber anscheinend spielen die Reflektoren der Fahrzeuge eine sehr große Rolle .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer

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