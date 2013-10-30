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Arrêté
12972CVPGS2
Type de lampe : H7
Lot de : 2
12 V, 55 W
Grâce à un revêtement spécial sur les lampes, Philips ColorVision ajoute une touche de couleur qui est conforme à la réglementation européenne. Vous pouvez donc égayer vos trajets à votre goût tout en profitant d’une lumière blanche sécuritaire.
Pour savoir quelle lampe Philips ColorVision est adaptée à votre voiture, visitez www.philips.com/automotive
Philips ColorVision vous permet d'ajouter une touche de couleur personnalisée aux optiques de votre voiture. Faites votre choix entre le bleu, le vert, le jaune ou le violet pour personnaliser votre automobile.
3.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
gepa6
30/10/2013
Deutschland
bedingt zu empfehlen
Die Leuchtmittel machen ein angenehmes helles Licht , was auch überzeugt . Aber von dem grünen Schimmer sieht man nur aus einem bestimmten Winkel was . Ich habe mir da echt mehr erhofft . Aber anscheinend spielen die Reflektoren der Fahrzeuge eine sehr große Rolle .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer