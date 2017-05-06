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Arrêté
12901HPX2
LED-HL [~H4]
6 500 K
200 % plus lumineux
Système automobile avancé
La conduite de nuit est exigeante et vos éclairages avant jouent un rôle crucial.<br><br>Une bonne visibilité est essentielle pour assurer la sécurité. Avec leur faisceau lumineux intense, les éclairages avant Philips X-tremeUltinon LED offrent jusqu'à 200 % de visibilité en plus. Leur effet lumière du jour vous fera définitivement adopter l'éclairage LED.<br><br>Mieux vous verrez, mieux vous conduirez, avec un temps de réaction plus court. Ne laissez pas l'obscurité gagner, choisissez les lampes LED Retrofit Philips, pour une conduite de nuit plus confiante et plus maîtrisée.
Avec une température de couleur de 6 500 K, les éclairages avant LED Philips X-tremeUltinon tirent parti de la technologie LUXEON de qualité automobile pour produire un faisceau lumineux blanc éclatant proche de la lumière du jour. La plus grande visibilité vous permet de mieux détecter les obstacles et de conduire de manière optimale. Et en réduisant la fatigue oculaire, un éclairage plus lumineux rend votre conduite de nuit plus agréable et excitante.
Comme nos yeux en disent beaucoup sur nous, nos éclairages avant en disent long sur notre voiture. Si vous souhaitez plus de style sans changer de voiture, dépensez votre argent intelligemment en optant pour de nouveaux éclairages avant.<br><br>Votre voiture exprime votre personnalité : affirmez votre style avec les éclairages avant Philips LED. Remplacez votre éclairage jaune par un éclairage blanc, éclatant et moderne. Pour obtenir cette esthétique haut de gamme, les conducteurs malins font le choix du style incomparable des éclairages avant Philips LED.
1.0
sur 6
1
Avis
Rich1971
06/05/2017
United Kingdom
Cant buy it in uk
Cant find a dealer in uk that has or knows anything about this product
Cet avis concerne le produit X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb
Cet avis concerne le produit X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb
Il est de votre responsabilité d'utiliser les ampoules LED retrofit conformément aux exigences légales applicables localement.