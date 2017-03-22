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Arrêté
12342RVB1
Peut-être la plus puissante lampe halogène légale jamais créée
Les lampes pour éclairage automobile Philips RacingVision sont idéales pour les automobilistes passionnés. Grâce à des performances incroyables, offrant jusqu'à 150 % de luminosité en plus, vos réactions seront plus rapides, pour une conduite plus sûre et plus excitante.
Type de lampe : H4
Lot de 1
12 V, 60/55 W
Lorsque vous conduisez de nuit, vous avez besoin de la meilleure visibilité. Plus vous voyez clairement, plus rapidement vous pouvez réagir à ce qui apparaît sur la route. Les lampes Philips RacingVision augmentent votre visibilité avec jusqu'à 150 % de luminosité en plus. Vous remarquerez les obstacles sur votre chemin plus tôt qu'avec d'autres lampes halogènes moins puissantes. Ainsi, vous bénéficiez d'un voyage plus agréable et plus sûr.
Avec des lampes plus puissantes et de meilleure qualité, votre conduite s'améliore. Avec leur filament haute précision à géométrie optimisée, leur gaz comprimé à haute pression (jusqu'à 13 bars), leur revêtement en chrome haute précision et leur verre quartz anti-UV haute qualité, les lampes Philips RacingVision franchissent une nouvelle étape dans le domaine de l'éclairage automobile. Conçues pour offrir performance et visibilité, cet éclairage avant permet une conduite plus détendue, contrôlée et divertissante.
Les conducteurs sportifs attendent plus de performances de la part de leurs voitures. Apportant jusqu'à 150 % de luminosité supplémentaire sur la route, les lampes Philips RacingVision sont homologuées pour vous offrir une expérience divertissante tout-terrain et sur la route.
Récompenses
1.0
sur 6
1
Avis
flyer8210
22/03/2017
France
PAYER CHER POUR PEU
PRIX EXORBITIF POUR UNE DUREE DE VIE RIDICULE (2mois). A NE PAS ACHETER.
Cet avis concerne le produit RacingVision 12342RVB1 Lampe pour éclairage avant
Cet avis concerne le produit RacingVision 12342RVB1 Lampe pour éclairage avant