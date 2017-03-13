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Arrêté
12342CVPPS2
Un nouveau style... lumineux
ColorVision ajoute une touche de couleur - bleu, vert, jaune ou violet - aux optiques de votre voiture. Ces lampes colorées et innovantes pour éclairage automobile sont certifiées légales pour un usage sur voie publique. Vous pouvez donc personnaliser votre automobile tout en bénéficiant d'un éclairage blanc parfaitement sûr.
Type de lampe : H4
Lot de : 2
12 V, 60/55 W
Pour savoir quelle lampe Philips ColorVision est adaptée à votre voiture, visitez www.philips.com/automotive
Philips ColorVision vous permet d'ajouter une touche de couleur personnalisée aux optiques de votre voiture. Faites votre choix entre le bleu, le vert, le jaune ou le violet pour personnaliser votre automobile.
Les lampes ColorVision sont conformes à toutes les réglementations ECE et sont fournies avec une carte de certification confirmant qu'elles sont légales pour un usage sur voie publique. Conservez-la en permanence dans votre voiture.
3.8
sur 6
4
Avis
100%
recommandent ce produit
StefWV87
13/03/2017
Nederland
Leuk effect, jammer van de korte levensduur
Ik heb deze lampen sinds augustus 2016 en het ziet er heel tof uit, omdat mijn auto ook paars is :-) Helaas nu 6-7 maanden later heeft de eerste lamp het al begeven en (moet helaas) naar de garage om mijn lamp wederom te vervangen. Omdat mijn gril en bumper er een gedeelte af moeten bij het vervangen had ik voor de lampen van Philpis gekozen in de hoop zeker een hele lange poos met mn lampen te doen...
Cet avis concerne le produit ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp
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Philemon84
08/08/2014
Nederland
Weer even iets anders
Sedert een week of 4 rijd ik met de Philips Colorvision paarse autolampen in een witte Citroen C1. Zoiets verwacht je niet bij een dergelijke auto maar het geeft weer een heel andere look. Goed zichtbaar, ook overdag!
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Luna01
21/07/2014
Nederland
Leuke subtiele kleurtint toegevoegd aan je autolichten
De kleur is heel subtiel en daarom zo leuk. Zeker voor kleine auto's een aanrader.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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