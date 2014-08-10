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Arrêté

ColorVisionLampe automobile, vert

12342CVPGS2

4

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

Un nouveau style... lumineux

ColorVision ajoute une touche de couleur - bleu, vert, jaune ou violet - aux optiques de votre voiture. Ces lampes colorées et innovantes pour éclairage automobile sont certifiées légales pour un usage sur voie publique. Vous pouvez donc personnaliser votre automobile tout en bénéficiant d'un éclairage blanc parfaitement sûr.

Voir tous les avantages

Ajoutez une touche colorée

Un nouveau style... lumineux

  • Type de lampe : H4

  • Lot de : 2

  • 12 V, 60/55 W

Une nouvelle technologie de revêtement transforme la lumière en une touche de couleur

Une nouvelle technologie de revêtement transforme la lumière en une touche de couleur

Grâce à un revêtement spécial sur les lampes, Philips ColorVision ajoute une touche de couleur qui est conforme à la réglementation européenne. Vous pouvez donc égayer vos trajets à votre goût tout en profitant d’une lumière blanche sécuritaire.

Disponible en H4 et H7, les principaux types de lampes automobiles

Disponible en H4 et H7, les principaux types de lampes automobiles

Pour savoir quelle lampe Philips ColorVision est adaptée à votre voiture, visitez www.philips.com/automotive

Colorez vos feux en bleu, vert, jaune ou violet

Colorez vos feux en bleu, vert, jaune ou violet

Philips ColorVision vous permet d'ajouter une touche de couleur personnalisée aux optiques de votre voiture. Faites votre choix entre le bleu, le vert, le jaune ou le violet pour personnaliser votre automobile.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.0

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

5
3
2
1

10/08/2014

Nederland

Nederland

heel apart produkt voor optimale veiligheid

heb de groene colorvision mogen testen. Het licht schijnt veel verder vooruit waardoor het zicht vooruit veel groter wordt! dus VEILIGER RIJDEN!!! alleen hiervoor moet je ze aanschaffen! heb voor de groene kleur gekozen maar dat zie je niet echt alleen van een grotere afstand. Verwacht dat de levensduur ook langer is. samen met de veiligheid rechtvaardigt dit de duurdere prijs. veiligheid is onbetaalbaar!!! uiteindelijk zeer tevreden over deze lampen!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

16/07/2014

Nederland

Nederland

De ultieme toevoeging aan onze (groene) sportstrepen

We houden er van om onze auto (MINI Cabrio) te pimpen: sportvelgen, andere grille en custom groene dubbele sportstrepen. De groene autolampen zijn dus de ultieme toevoeging.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

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