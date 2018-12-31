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VisionPlus de visibilité

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Conduisez en toute tranquillité

Offrant jusqu'à 30 % plus de visibilité qu'une lampe standard, l'éclairage avant Vision est économique et projette un faisceau lumineux d'excellente qualité (Qualité des pièces d'origine), avec la garantie de plus de sécurité et de confort.

Voir tous les avantages

Jusqu'à 30 % de visibilité en plus qu'une lampe standard

Conduisez en toute tranquillité

  • Type de lampe : H3

  • 12 V, 55 W

  • Jusqu'à 30 % de visibilité en plus

  • Excellent rapport qualité-prix

  • Nombre de lampes : 1

Les lampes Vision projettent un faisceau d'une portée supérieure à celle des lampes standard

Les lampes Vision projettent un faisceau d'une portée supérieure à celle des lampes standard

Nos solutions d'éclairage produisent un faisceau lumineux puissant et précis d'un rendu optimal. Nos solutions d'éclairage sont également les meilleures et les plus efficaces du marché car nous savons qu'un éclairage d'excellente qualité peut faire la différence entre la vie et la mort sur la route.

La sécurité routière commence par la visibilité

La sécurité routière commence par la visibilité

L'éclairage est une composante essentielle de l'expérience de conduite et le premier et unique facteur de sécurité qui permet effectivement de prévenir les accidents. En améliorant la visibilité globale et l'éclairage sur route, Philips s'engage dans la lutte contre les accidents et la sécurité routière.

Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues des équipements de série sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.

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