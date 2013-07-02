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Arrêté
12258XVB1
Conduisez en toute tranquillité
L'éclairage avant halogène Philips X-tremeVision permet jusqu'à 100 % de visibilité en plus. X-tremeVision : une technologie de pointe pour un magnifique éclairage puissant. Conforme aux normes ECE, il est légal sur voie publique.
Type de lampe : H1
Lot de : 1
12 V, 55 W
Grâce à sa conception unique, l’ampoule X-tremeVision éclaire la route avec un faisceau de lumière des plus brillantes.
Comme l’ampoule X-tremeVision éclaire de plus loin les obstacles et les panneaux de signalisation, vous pouvez réagir plus rapidement. L’éclairage est un élément essentiel de la conduite automobile et constitue un facteur important permettant d’éviter les accidents. En accroissant la visibilité générale et l’éclairage de la route, ce produit constitue un moyen actif de prévenir les accidents.
L’ampoule X-tremeVision respecte toutes les normes de l’ECE en matière de conduite sur route.
3.5
sur 6
12
Avis
Michl2601
02/07/2013
Deutschland
Einfach nur Top
Bin einfach nur Begeistert!!! Mehr Sicht, und viel angenehmere Lichtfarbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb
joseramon67
17/12/2013
España
LA VISION ES MUY BUENA
LA ATENCION AL CLIENTE ES MUY BUENA, la calidad y fiabilidad de las lámparas es excelente
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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mrcoutcha
27/11/2011
France
bon produit,mais ne tient pas(grillé aprés 4 mois°)
je pense que l'ampoule X-tremeVision est un bon produit , mais certainement plus fragile qu'une ampoule normale;La clarté est bonne ,de couleur blanche,et d'un faiscau iniforme. Dommage que ce produit n'a pas tenu plus de 4 mois dans des conditions normales;j'ai envoyé un mail en demandant un geste commercial pour le remplacement de l'ampoule défectueuse;A quand l'autre ampoule grillera; on verra si la maison PHILIPS est a la hauteur !!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb
Oui, je recommande ce produit
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