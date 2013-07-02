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Arrêté

X-tremeVisionlampe pour éclairage avant

12258XVB1

3.5

| (12) Avis

Conduisez en toute tranquillité

L'éclairage avant halogène Philips X-tremeVision permet jusqu'à 100 % de visibilité en plus. X-tremeVision : une technologie de pointe pour un magnifique éclairage puissant. Conforme aux normes ECE, il est légal sur voie publique.

Voir tous les avantages

Une meilleure visibilité sur la route

Conduisez en toute tranquillité

  • Type de lampe : H1

  • Lot de : 1

  • 12 V, 55 W

Voyez plus loin et réagissez plus vite grâce à une visibilité accrue de 100 %

Grâce à sa conception unique, l’ampoule X-tremeVision éclaire la route avec un faisceau de lumière des plus brillantes.

Confort et sécurité de conduite accrus

Comme l’ampoule X-tremeVision éclaire de plus loin les obstacles et les panneaux de signalisation, vous pouvez réagir plus rapidement. L’éclairage est un élément essentiel de la conduite automobile et constitue un facteur important permettant d’éviter les accidents. En accroissant la visibilité générale et l’éclairage de la route, ce produit constitue un moyen actif de prévenir les accidents.

Respect des normes de qualité élevées de l’ECE

L’ampoule X-tremeVision respecte toutes les normes de l’ECE en matière de conduite sur route.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.5

sur 6

12

Avis

1

02/07/2013

Deutschland

Deutschland

Einfach nur Top

Bin einfach nur Begeistert!!! Mehr Sicht, und viel angenehmere Lichtfarbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb

17/12/2013

España

España

LA VISION ES MUY BUENA

LA ATENCION AL CLIENTE ES MUY BUENA, la calidad y fiabilidad de las lámparas es excelente

Oui, je recommande ce produit

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27/11/2011

France

France

bon produit,mais ne tient pas(grillé aprés 4 mois°)

je pense que l'ampoule X-tremeVision est un bon produit , mais certainement plus fragile qu'une ampoule normale;La clarté est bonne ,de couleur blanche,et d'un faiscau iniforme. Dommage que ce produit n'a pas tenu plus de 4 mois dans des conditions normales;j'ai envoyé un mail en demandant un geste commercial pour le remplacement de l'ampoule défectueuse;A quand l'autre ampoule grillera; on verra si la maison PHILIPS est a la hauteur !!!!

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Cet avis concerne le produit X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb

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