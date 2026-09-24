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12258PRB1
Conduisez en toute tranquillité
Offrant jusqu'à 30 % plus de visibilité qu'une lampe standard, l'éclairage avant Vision est économique et projette un faisceau lumineux d'excellente qualité (Qualité des pièces d'origine), avec la garantie de plus de sécurité et de confort.
Type de lampe : H1
12 V, 55 W
Jusqu'à 30 % de visibilité en plus
Excellent rapport qualité-prix
Nombre de lampes : 1
Nos solutions d'éclairage produisent un faisceau lumineux puissant et précis d'un rendu optimal. Nos solutions d'éclairage sont également les meilleures et les plus efficaces du marché car nous savons qu'un éclairage d'excellente qualité peut faire la différence entre la vie et la mort sur la route.
L'éclairage est une composante essentielle de l'expérience de conduite et le premier et unique facteur de sécurité qui permet effectivement de prévenir les accidents. En améliorant la visibilité globale et l'éclairage sur route, Philips s'engage dans la lutte contre les accidents et la sécurité routière.
Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues des équipements de série sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.
3.8
sur 6
296
Avis
Amederic
24/09/2026
France
Acheteur vérifié
Ampoules parfaites aux dimensions d une standard
Parfait et comme au titre à la même forme que le standard halogène. Pas de soucis pour la mise en place .
Avantages
Taille et lumière
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Access 11362U2500C2 Installation simple et rapide
Date d'utilisation 2026-08-24
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Access 11362U2500C2 Installation simple et rapide
Date d'utilisation 2026-08-24
Transalp
02/08/2026
France
Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date d'utilisation 2024-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date d'utilisation 2024-06-01
Lbcorp63000
18/02/2026
France
Acheteur vérifié
facile à mettre en place et de qualité
un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
Date d'utilisation 2025-01-18
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
Date d'utilisation 2025-01-18