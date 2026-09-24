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12258LLECOS2
Conduisez prudemment
Vous en avez assez de passer votre temps à changer vos lampes pour éclairage avant ? Affichant une plus grande longévité, Philips LongLife EcoVision est la référence pour les conducteurs qui souhaitent limiter au maximum les interventions de maintenance sur leurs véhicules.
Type de lampe : H1
12 V, 55 W
Longue durée, moins de remplacements
Lampe ultra-résistante
Nombre de lampes : 2
Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues des équipements de série sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.
Remplacer les ampoules de phare par deux est vivement recommandé pour garantir la symétrie de l'éclairage
Quelle lampe 12 V pour quelle fonction ? Les offres de la gamme Philips Automotive couvrent toutes les fonctions d'éclairage propres aux automobiles : feux de route, feux de croisement, feux antibrouillard avant, clignotants avant, clignotants latéraux, clignotants arrière, feux de freinage, feux de recul, feux antibrouillard arrière, feux de plaque d'immatriculation, feux de stationnement, éclairage intérieur.
3.8
sur 6
296
Avis
Amederic
24/09/2026
France
Acheteur vérifié
Ampoules parfaites aux dimensions d une standard
Parfait et comme au titre à la même forme que le standard halogène. Pas de soucis pour la mise en place .
Avantages
Taille et lumière
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Access 11362U2500C2 Installation simple et rapide
Date d'utilisation 2026-08-24
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Access 11362U2500C2 Installation simple et rapide
Date d'utilisation 2026-08-24
Transalp
02/08/2026
France
Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date d'utilisation 2024-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date d'utilisation 2024-06-01
Lbcorp63000
18/02/2026
France
Acheteur vérifié
facile à mettre en place et de qualité
un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
Date d'utilisation 2025-01-18
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
Date d'utilisation 2025-01-18