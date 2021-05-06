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Une luminosité exceptionnelle pour plus de sécurité
Associant une luminosité exceptionnelle à une durée de vie auparavant impossible à obtenir avec une lampe aux performances aussi élevées, la lampe Philips X-tremeVision Pro150 offre la visibilité qu'il vous faut pour assurer votre sécurité et celle de vos proches sur la route.
Type de lampe : H7
12 V, 55 W
Jusqu'à 150 % de luminosité en plus
Jusqu'à 450 h
Nombre de lampes : 2
Avec la lampe Philips X-tremeVision Pro150, vous bénéficiez d'une lumière jusqu'à 150 % plus vive¹. Prenez la voiture pour retrouver vos proches avec l'assurance de bien voir, même dans l'obscurité et des conditions météorologiques défavorables. La conception avancée du filament apporte plus de précision et de luminance pour un meilleur éclairage de la route, tandis que la nouvelle technologie de verre quartz Philips Diamond Precision augmente la luminosité.
La nouvelle technique de production utilisée pour le verre quartz Philips Diamond Precision accroît la luminosité tout en offrant une meilleure résistance aux chocs thermiques et à la pression. Un mélange sur mesure de gaz nobles protège encore mieux le filament du vieillissement. Ainsi, la lampe est plus lumineuse et bénéficie d'une plus longue durée de vie, pouvant atteindre 450 heures, sans doute un record pour une lampe d'une telle puissante.
Parce qu'elle est capable d'éclairer la route jusqu'à 70 mètres plus loin(2), la lampe Philips X-tremeVision Pro150 accroît votre capacité à réagir à des dangers potentiels. En augmentant votre distance de sécurité, elle rend la route plus sûre, aussi bien pour vous que pour vos passagers.
4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
benber_papa
06/05/2021
Deutschland
Acheteur vérifié
Deutlich besser als Standard
Die Ausleuchtung und Sicht ist um ein Vielfaches besser als bei den Standard Halogenlampen. Ein richtig schönes weiß und man kann schon sehr früh alle wichtigen Verkehrsschilder sehen und erkennen. In der Nahdistance hätte ich mir etwas mehr Ausleuchtung zu den Seiten erhofft, aber es ist trotzdem besser als vorher. Alles in allem, auf jeden Fall zu empfehlen!
Avantages
Bessere und weitere Sicht
Contre
Im nahen könnte die Ausleuchtung etwas besser sein
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 Leistung und Lebensdauer
Date d'utilisation 2020-04-06
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 Leistung und Lebensdauer
Date d'utilisation 2020-04-06
1 Luminosité comparée à la norme minimale légale.
2 Distance de sécurité supplémentaire calculée en comparant la longueur du faisceau au chiffre minimum dérivé conforme à la réglementation ECE, sur la base de 1 lux. Distance maximale depuis la voiture.
3 Concerne les applications de feux de croisement, et non les applications de feux antibrouillard