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Téléphones fixes

Sans fil (12)

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Sans fil

Téléphone fixe sans fil

D2702B/12
  • Rétroéclairage blanc, très lisible
  • 14 h d'autonomie par charge
  • Touches de raccourci programmables
  • 2 combinés
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Téléphone fixe sans fil avec répondeur

D2752B/12
  • 25 minutes de temps de messagerie
  • Rétroéclairage blanc, très lisible
  • 14 h d'autonomie par charge
  • 2 combinés
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Téléphone fixe sans fil

M4701B/12
  • Rétroéclairage blanc, très lisible
  • 14 h d'autonomie par charge
  • Touches de raccourci programmables
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Téléphone fixe sans fil

D2702W/12
  • Rétroéclairage blanc, très lisible
  • 14 h d'autonomie par charge
  • Touches de raccourci programmables
  • 2 combinés
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Téléphone fixe sans fil avec répondeur

D2752W/12
  • 25 minutes de temps de messagerie
  • Rétroéclairage blanc, très lisible
  • 14 h d'autonomie par charge
  • 2 combinés
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Téléphone fixe sans fil avec répondeur

M4751B/12
  • 25 minutes de temps de messagerie
  • Rétroéclairage blanc, très lisible
  • 14 h d'autonomie par charge
  • Touches de raccourci programmables
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Téléphone fixe sans fil

D2701B/12
  • Rétroéclairage blanc, très lisible
  • 14 h d'autonomie par charge
  • Touches de raccourci programmables
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Téléphone fixe sans fil avec répondeur

D2751W/12
  • 25 minutes de temps de messagerie
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M4702B/12
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