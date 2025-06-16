Termes recherchés

    18 évaluations

    Evnia Gaming Monitor

    L'innovation au service du gaming

    QD OLED Care

    Les moniteurs Philips Evnia sont équipés de certains des meilleurs outils logiciels pour prévenir le risque de rémanence et préserver leur bon fonctionnement. Le risque de rémanence est la principale préoccupation concernant les panneaux QD-OLED. Ce risque sera considérablement réduit si ils sont correctement entretenus.

    Technologie QD OLED

    QD OLED, pour de magnifiques couleurs et des images éclatantes

    La solution QD OLED est une approche hybride alliant des dalles OLED à la technologie Quantum Dot. En réunissant le meilleur des deux, l'écran QD OLED offre un contraste élevé, des noirs profonds et des angles de vue illimités, avec une luminosité de crête plus élevée et des couleurs plus éclatantes.

    Écran incurvé

    Écran incurvé pour une expérience plus immersive

    Les moniteurs de bureau sont destinés à un usage personnel, ce qui rend un design courbe parfaitement adapté. L'écran incurvé offre une immersion subtile et agréable en vous plaçant au centre du bureau.

    Profondeur de couleur 10 bits véritables

    L'écran 10 bits véritables reproduit des dégradés plus réguliers

    Lorsque vous réalisez des tâches professionnelles pour lesquelles la couleur est primordiale, cet écran couleur 10 bits Philips affiche des couleurs d'une précision exceptionnelle, répondant aux normes professionnelles du secteur. Comparé à un écran couleur 8 bits classique, ce moniteur Philips produit une transition plus naturelle entre les teintes, pour des dégradés plus réguliers.

    Feature Image Evnia_DisplayHDR™ True Black 400

    La technologie DisplayHDR™ True Black 400 affiche des détails d'une qualité incroyable dans les zones sombres

    Ce moniteur Philips est certifié VESA DisplayHDR™ True Black 400. Il affiche des détails incroyablement précis dans les zones sombres, avec des noirs plus profonds, pour une expérience visuelle remarquable par rapport aux moniteurs conventionnels avec la même luminance de crête. Ce moniteur Philips offre différents modes HDR, chacun optimisé pour vos scénarios d'usage : jeu HDR, film HDR, photo HDR et niveau certifié VESA DisplayHDR.

    Feature Image Evnia_Ultra-fast 240 Hz refresh rate_gaming

    Fréquence de rafraîchissement ultra-élevée de 240 Hz pour des jeux quasiment sans latence

    Lorsque vous jouez à des jeux intensément immersifs où l'action domine, la fréquence de rafraîchissement ultra-élevée de 240 Hz élimine la latence, pour une expérience de jeu d'une fluidité totale. Cet écran Philips rafraîchit l'image jusqu'à 240 fois par seconde, ce qui est plus rapide qu'un écran standard. Particulièrement adaptée aux jeux à rythme rapide comme les jeux de tir à la première personne (FPS) et les jeux de course automobile, la fréquence de 240 Hz permet des mouvements et des images d'une netteté exceptionnelle. Avec l'écran Philips 240 Hz, les séquences d'action du jeu sont fluides et sans images fantômes. L'immersion est plus profonde et vivante.

    Feature Image Certified NVIDIA® G-SYNC® compatible for smooth fast gaming

    Certifié compatible NVIDIA® G-SYNC® pour un jeu fluide et réactif

    Lorsque vous faites des parties de jeu endiablées nécessitant une fréquence élevée de rafraîchissement, une déchirure de l'image peut apparaître sans une synchronisation optimale des graphiques. Certifié compatible NVIDIA® G-SYNC®, cet écran Philips réduit le risque de déchirure de l'image et synchronise la fréquence de rafraîchissement de votre moniteur avec la sortie de votre carte graphique pour une expérience de jeu plus fluide. Les scènes s'affichent instantanément, les objets sont plus nets et le gameplay gagne en fluidité, pour une expérience visuelle exceptionnelle et un avantage indéniable sur vos adversaires.

    Cooling Shield_16-9_feature_image

    Protège et refroidit pour une clarté durable des couleurs

    Protégez les couleurs de votre écran QD-OLED de la décoloration au fil du temps. Pour prolonger la durée de vie de votre écran, ce moniteur est doté d'une protection intégrée en graphène qui refroidit votre écran. Le graphène préserve l'intégrité de l'écran en dispersant uniformément la chaleur générée par la lumière bleue émise par votre écran et en refroidissant plus efficacement que le graphite. Pour les gamers, cela signifie que vous pouvez jouer en toute confiance, sachant que les couleurs de votre jeu resteront intactes, au pixel près.

    Feature Image VESA Certified ClearMR 8000

    VESA Certified ClearMR : pour des tests de flou précis

    Auparavant, les méthodes de test de flou à l'écran étaient mesurées selon le critère du MRPT (Moving Picture Response Time ou temps de réponse d'une image en mouvement). Le label VESA Certified ClearMR est une alternative au MRPT. Il est conçu pour rendre compte de la véritable nature du flou grâce à des tests réalisés avec une caméra numérique haute vitesse. Lorsque les moniteurs bénéficient du processus de certification VESA Certified ClearMR, vous avez la garantie d'une évaluation précise de leur niveau de flou. Les certifications s'inscrivent sur l'échelle CMR, ce moniteur étant classé ClearMR 13000, l'une des plus hautes classes de qualité de l'image, pour un niveau de flou global réduit.

    Protection multi-logos

    Protection multi-logos

    Les moniteurs Philips détectent et atténuent automatiquement les logos statiques pour réduire le risque de marquage (burn-in), même lorsque plusieurs logos restent affichés. Deux niveaux de réduction de luminance (10 % ou 20 %) protègent les zones sensibles tout en préservant la qualité d’image.

    Atténuation des contours et de la barre des tâches

    Atténuation des contours et de la barre des tâches

    Boundary Dimmer réduit la luminance dans les zones à fort contraste, comme les bandes noires ou les séparations verticales, idéal pour les films ou le multitâche. Taskbar Dimmer détecte et atténue automatiquement les barres des tâches statiques afin de limiter la rémanence de l’image.

    Une solution pour tous

    Protection thermique

    Gère proactivement la température du panneau en réduisant la luminosité quand la température augmente. Aide à maintenir la température du moniteur en dessous de 60 °C, garantissant ainsi longévité et stabilité des performances, notamment lors des intenses sessions de jeu.

    Notation globale

    Gaming Monitor
    Gaming Monitor
    * Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm
    * Pixels actifs : 5 120 (H) x 1 440 (V). Nombre total de pixels : 5 136 (H) x 1 456 (V) ; 8 pixels supplémentaires de chaque côté, espace réservé à l'orbite de pixels.
    * Temps de réponse égal à SmartResponse. La mesure est réalisée sur la base d'une ligne horizontale.
    * 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.
    * Veillez à mettre à jour le pilote NVIDIA® G-SYNC® vers la dernière version et consultez plus d'informations sur le site Web NVIDIA : https://www.nvidia.com/
    * Compatible G-Sync, prend uniquement en charge une fréquence de rafraîchissement variable (VRR) comprise entre 50 Hz et 240 Hz.
    * Interface de prise en charge NVIDIA® G-SYNC® : DisplayPort
    * Assurez-vous que votre carte graphique prend en charge NVIDIA® G-SYNC®
    * Couverture DCI-P3 basée sur CIE 1976
    * Espace NTSC basé sur CIE 1976
    * Espace sRGB basé sur CIE 1931
    * Espace Adobe RGB basé sur CIE 1976
    * Le rapport entre la lumière émise par l'écran dans la plage de 415-455 nm et l'émission de l'écran de 400-500 nm doit être inférieur à 50 %.
    * Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.
    * Pour bénéficier de la fonction d'alimentation et de charge USB-C, votre ordinateur portable ou votre périphérique doivent prendre en charge la norme USB-C Power Delivery. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur portable ou consultez le fabricant pour de plus amples informations.
    * Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/périphérique doit prendre en charge le mode USB-C DisplayPort ALT
    * L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.
    * Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.
