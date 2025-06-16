QD OLED Care

Termes recherchés
La solution QD OLED est une approche hybride alliant des dalles OLED à la technologie Quantum Dot. En réunissant le meilleur des deux, l'écran QD OLED offre un contraste élevé, des noirs profonds et des angles de vue illimités, avec une luminosité de crête plus élevée et des couleurs plus éclatantes.
Les moniteurs de bureau sont destinés à un usage personnel, ce qui rend un design courbe parfaitement adapté. L'écran incurvé offre une immersion subtile et agréable en vous plaçant au centre du bureau.
Lorsque vous réalisez des tâches professionnelles pour lesquelles la couleur est primordiale, cet écran couleur 10 bits Philips affiche des couleurs d'une précision exceptionnelle, répondant aux normes professionnelles du secteur. Comparé à un écran couleur 8 bits classique, ce moniteur Philips produit une transition plus naturelle entre les teintes, pour des dégradés plus réguliers.
Ce moniteur Philips est certifié VESA DisplayHDR™ True Black 400. Il affiche des détails incroyablement précis dans les zones sombres, avec des noirs plus profonds, pour une expérience visuelle remarquable par rapport aux moniteurs conventionnels avec la même luminance de crête. Ce moniteur Philips offre différents modes HDR, chacun optimisé pour vos scénarios d'usage : jeu HDR, film HDR, photo HDR et niveau certifié VESA DisplayHDR.
Lorsque vous jouez à des jeux intensément immersifs où l'action domine, la fréquence de rafraîchissement ultra-élevée de 240 Hz élimine la latence, pour une expérience de jeu d'une fluidité totale. Cet écran Philips rafraîchit l'image jusqu'à 240 fois par seconde, ce qui est plus rapide qu'un écran standard. Particulièrement adaptée aux jeux à rythme rapide comme les jeux de tir à la première personne (FPS) et les jeux de course automobile, la fréquence de 240 Hz permet des mouvements et des images d'une netteté exceptionnelle. Avec l'écran Philips 240 Hz, les séquences d'action du jeu sont fluides et sans images fantômes. L'immersion est plus profonde et vivante.
Lorsque vous faites des parties de jeu endiablées nécessitant une fréquence élevée de rafraîchissement, une déchirure de l'image peut apparaître sans une synchronisation optimale des graphiques. Certifié compatible NVIDIA® G-SYNC®, cet écran Philips réduit le risque de déchirure de l'image et synchronise la fréquence de rafraîchissement de votre moniteur avec la sortie de votre carte graphique pour une expérience de jeu plus fluide. Les scènes s'affichent instantanément, les objets sont plus nets et le gameplay gagne en fluidité, pour une expérience visuelle exceptionnelle et un avantage indéniable sur vos adversaires.
Protégez les couleurs de votre écran QD-OLED de la décoloration au fil du temps. Pour prolonger la durée de vie de votre écran, ce moniteur est doté d'une protection intégrée en graphène qui refroidit votre écran. Le graphène préserve l'intégrité de l'écran en dispersant uniformément la chaleur générée par la lumière bleue émise par votre écran et en refroidissant plus efficacement que le graphite. Pour les gamers, cela signifie que vous pouvez jouer en toute confiance, sachant que les couleurs de votre jeu resteront intactes, au pixel près.
Auparavant, les méthodes de test de flou à l'écran étaient mesurées selon le critère du MRPT (Moving Picture Response Time ou temps de réponse d'une image en mouvement). Le label VESA Certified ClearMR est une alternative au MRPT. Il est conçu pour rendre compte de la véritable nature du flou grâce à des tests réalisés avec une caméra numérique haute vitesse. Lorsque les moniteurs bénéficient du processus de certification VESA Certified ClearMR, vous avez la garantie d'une évaluation précise de leur niveau de flou. Les certifications s'inscrivent sur l'échelle CMR, ce moniteur étant classé ClearMR 13000, l'une des plus hautes classes de qualité de l'image, pour un niveau de flou global réduit.
