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Accessoires pour ordinateur

Claviers et souris (66)

1 - 12 sur 66 résultats
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Claviers et souris

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2000 series
Duo clavier-souris filaire

SPT6207BL/00
  • Raccourcis multimédias
  • Jusqu'à 1 200 PPP
  • Capteur optique
  • Résiste aux éclaboussures
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  • 2000 series
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2000 series
Duo clavier-souris filaire

SPT6207BL/01
  • Raccourcis multimédias
  • Jusqu'à 1 200 PPP
  • Capteur optique
  • Résiste aux éclaboussures
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3000 series
Duo clavier-souris sans fil

SPT6307B/00
  • Sans fil 2,4 GHz
  • Raccourcis multimédias
  • Conception basse
  • Économie d'énergie intelligente
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  • 6000 series
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6000 series
Clavier Bluetooth® pour plusieurs appareils

SPK6607B/01
  • Fonctionnalité multi-appareil
  • Raccourcis multimédias
  • Repose-paume amovible
  • Économie d'énergie intelligente
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3000 series
Souris sans fil

SPK7307WL/01
  • Sans fil 2,4 GHz
  • Design silencieux
  • Économie d'énergie intelligente
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6000 series
Clavier Bluetooth® pour plusieurs appareils

SPK6607B/00
  • Fonctionnalité multi-appareil
  • Raccourcis multimédias
  • Repose-paume amovible
  • Économie d'énergie intelligente
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6000 series
Duo clavier-souris sans fil

SPT6607B/01
  • Fonctionnalité multi-appareil
  • Repose-paume amovible
  • Conception basse
  • Jusqu'à 3 200 PPP (ajustable)
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5000 series
Souris sans fil

SPK7507B/01
  • Sans fil 2,4 GHz
  • Design silencieux
  • Économie d'énergie intelligente
  • Jusqu'à 3 200 PPP (ajustable)
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5000 series
Souris sans fil

SPK7507B/00
  • Sans fil 2,4 GHz
  • Design silencieux
  • Économie d'énergie intelligente
  • Jusqu'à 3 200 PPP (ajustable)
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3000 series
Souris sans fil

SPK7307WL/00
  • Sans fil 2,4 GHz
  • Design silencieux
  • Économie d'énergie intelligente
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6000 series
Duo clavier-souris sans fil

SPT6607B/00
  • Fonctionnalité multi-appareil
  • Repose-paume amovible
  • Conception basse
  • Jusqu'à 3 200 PPP (ajustable)
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  • 4000 series
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  • 4000 series

4000 series
Souris sans fil

SPK7407B/00
  • Fonctionnalité multi-appareil
  • Bluetooth® 3.0/5.0
  • Design silencieux
  • Économie d'énergie intelligente
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