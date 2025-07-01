Comment utiliser l'accessoire ProGuide ?

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Le ProGuide optimise l'angle de la tête d'épilation à 75° pour un résultat irréprochable et tend la peau pour plus de confort.
Pour utiliser le ProGuide, suivez les étapes ci-dessous.
Veillez à ce que l'accessoire ProGuide reste bien à plat sur la peau pour obtenir le bon angle. N'inclinez pas l'accessoire ProGuide vers le haut.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRE708/00, BRE719/00, BRE738/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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