Puis-je utiliser un adaptateur USB pour charger mon Philips OneBlade ?

Pour charger votre OneBlade de façon efficace et sûre, assurez-vous que votre adaptateur USB présente les caractéristiques suivantes :

Tension d'entrée : 100-240 V

Tension de sortie : 5 V

Sortie : 1 A ou plus

Si vous souhaitez charger votre OneBlade dans un environnement humide (salle de bain, par exemple), utilisez toujours un adaptateur résistant aux éclaboussures (indice IPX4*).

Vous trouverez ces spécifications imprimées sur l'adaptateur lui-même (voir l'exemple ci-dessous) ou sur la documentation que vous avez reçue lors de l'achat de votre adaptateur.

*Conseil : le X de IPX4 est un espace réservé, et un autre chiffre peut le remplacer (par exemple IP24 ou IP44) dans la description d'un adaptateur. Tant que le deuxième chiffre après « IP » est « 4 », l'adaptateur est classé comme résistant aux éclaboussures.