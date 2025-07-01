Comment fixer le sabot sur ma tondeuse bikini Philips ?

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Vous pouvez utiliser la tête de tondeuse bikini pour tailler la zone du maillot et créer différents styles. Vous pouvez également fixer le sabot bikini pour couper les poils à une longueur de 3 mm.
Remarque : Si l'élément de coupe se désolidarise de la tête de tondeuse bikini, vous pouvez le remettre en place. Clipsez l'élément de coupe sur la tête de tondeuse.
Lorsque vous utilisez l'appareil au niveau des zones intimes (extérieur et intérieur des grandes lèvres), veillez à fixer le sabot à la tête de tondeuse.
Pour fixer le sabot (Illustration 1) :
Pour retirer le sabot (Illustration 2) :
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRE719/00, BRE708/00, BRE738/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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