Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient actuellement aucun article.

    Assistance Philips

    Que dois-je faire avant de jeter mon écoute-bébé ?

    Publié le 21 juillet 2024
    Rétablissez les paramètres d'usine avant de jeter votre écoute-bébé afin de supprimer et protéger vos données personnelles.

    Nous vous recommandons de déconnecter l'unité bébé de l'application Philips Avent Baby Monitor+ en sélectionnant l'option « Déconnecter l'écoute-bébé » dans les paramètres de l'unité bébé de l'application.

    Pour rétablir les paramètres d'usine, assurez-vous que l'unité bébé est allumée. Appuyez ensuite sur le bouton marche/arrêt de l'unité bébé pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote. La réinitialisation des paramètres d'usine est terminée.

    Foire aux questions

    Autres liens utiles

    Vous avez besoin d'aide pour votre produit ?

    Contacter Philips

    Nous sommes heureux de vous aider

    Contacter Philips

    Nous sommes heureux de vous aider

    Vous cherchez autre chose ?

    Découvrez toutes les options d'assistance Philips

    Page d'accueil de l'assistance

    Inscrivez-vous pour en profiter :

    Un cadeau de bienvenue de 10€ de réduction
    Des offres exclusives et un accès anticipé aux promotions
    Soyez le premier informé des innovations Philips et recevez des conseils pour un mode de vie sain

    Inscrivez-vous pour en profiter :

    *
    Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !
    Qu'est-ce que cela signifie ?
    * Cliquez ici pour lire les conditions de l'offre de bienvenue.

    Découvrez
    MyPhilips

    Bénéficiez d'une garantie pour votre produit

    Accédez facilement à l'assistance produit

    Profitez de promotions et d'offres spéciales

    Enregistrez

    En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

    Je comprends

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.