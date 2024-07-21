Rétablissez les paramètres d'usine avant de jeter votre écoute-bébé afin de supprimer et protéger vos données personnelles.



Nous vous recommandons de déconnecter l'unité bébé de l'application Philips Avent Baby Monitor+ en sélectionnant l'option « Déconnecter l'écoute-bébé » dans les paramètres de l'unité bébé de l'application.



Pour rétablir les paramètres d'usine, assurez-vous que l'unité bébé est allumée. Appuyez ensuite sur le bouton marche/arrêt de l'unité bébé pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote. La réinitialisation des paramètres d'usine est terminée.