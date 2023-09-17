Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCY933/01, SCY903/61, SCY903/63. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
Est-il sûr d'utiliser des pièces décolorées pour mon produit Philips Avent ?
Comment préparer mon biberon et ma tétine Philips Avent avant leur première utilisation ?
Comment utiliser la valve AirFree avec le biberon Natural Response Avent ?
Comment la tétine Natural Response facilite-t-elle le passage du sein au biberon ?
Quels sont les avantages de la nouvelle tétine Natural Response ?
Puis-je utiliser la tétine Natural Response avec les biberons Natural d'origine ?
En quoi la tétine Natural Response est-elle différente de la tétine Natural d'origine ?
Puis-je utiliser la tétine Natural Response sans la valve AirFree ?
Pourquoi mon bébé refuse-t-il la tétine Natural Response ?
Puis-je donner à mon bébé des liquides épais avec la tétine Natural Response ?
Comment différencier les tétines Natural et Natural Response ?
Quelle tétine Natural Response convient le mieux à mon bébé ?
Mes produits d'allaitement au biberon Philips Avent sont-ils intercompatibles ?
Puis-je utiliser les poignées d'apprentissage avec les biberons en verre Natural ?
Mon bébé peut-il manipuler le biberon en verre ?
Pourquoi n'y a-t-il pas d'indication d'âge sur les emballages de tétines Natural Response ?
Les biberons Philips Avent sont-ils adaptés au congélateur ?
Puis-je réchauffer mon biberon Avent au micro-ondes ?
Comment assembler mon biberon Natural Response et ma tétine ?
Quelles sont les différences entre les tétines Natural ou anti-coliques d'origine et la nouvelle tétine Natural Response ?
Quels sont les avantages de la tétine Natural Response ?
Pourquoi y a-t-il deux modèles différents de biberons en verre Philips Avent ?
Qu'est-ce qui fait la solidité des biberons en verre Philips Avent ?
Quels sont les avantages des biberons en verre ?
Vous cherchez autre chose ?
Découvrez toutes les options d'assistance Philips