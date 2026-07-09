Comment fixer les accessoires sur mon Philips OneBlade ?

Les lames OneBlade Intimate sont équipées d'un outil de protection qui vous permet de raser les zones sensibles pour préserver encore mieux la peau des coupures et égratignures. En outre, un sabot/protecteur pour le corps permettant de couper les poils rapidement et facilement est disponible pour OneBlade Intimate.



La vidéo ci-dessous montre comment fixer la lame OneBlade Intimate et le sabot corps.

Compatibilité : les lames OneBlade Intimate sont compatibles avec tous les modèles OneBlade. Le sabot corps montré dans la vidéo ci-dessous est conçu pour s'adapter à l'outil de protection de la peau. Il est uniquement compatible avec les lames OneBlade Intimate.