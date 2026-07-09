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Comment fixer les accessoires sur mon Philips OneBlade ?

Pour savoir comment fixer ou retirer des sabots, des protections et d'autres accessoires de votre Philips OneBlade, consultez les informations ci-dessous.

Bon à savoir : les techniques de fixation et de retrait des sabots et des protections sont les mêmes quel que soit le modèle de OneBlade que vous possédez (y compris les modèles ne figurant pas dans l'illustration ci-dessous).

Comment fixer les accessoires sur mon Philips OneBlade ?

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : QP2734/23 , QP2724/23 , QP2834/31 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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