Votre brosse à dents Philips Sonicare mesure la pression appliquée pendant le brossage afin de protéger vos gencives et vos dents. Si vous exercez une pression trop importante, le manche modifie ses vibrations.

Vous serez averti lorsque vous exercez une pression trop importante. Selon le modèle de votre brosse à dents, il peut s'agir d'un ou plusieurs des signaux suivants :

Le voyant situé sur la base de la brosse à dents (Prestige 9900, DiamondClean Smart, DiamondClean 9000, série 6000 – 7000 et Advanced Clean uniquement)

La LED de rappel de la tête de brosse clignote.

Une modification des vibrations et, par conséquent, de l'intensité du brossage.

Un son et/ou une pulsation sonore.

Ces signaux s'arrêtent lorsque vous réduisez la pression.

Si votre brosse à dents ne réagit pas lorsque vous exercez une pression, regardez si la fonction capteur de pression est activée. Vous pouvez généralement activer cette fonction en plaçant la brosse à dents sur le chargeur et en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 7 secondes maximum. Vous devriez entendre une série de bips et voir un voyant s'allumer en bas du manche.

Reportez-vous à votre mode d'emploi pour voir si votre modèle spécifique inclut la fonctionnalité du capteur de pression et connaître les étapes exactes de son activation ou de sa désactivation.

Si le capteur de pression s'active même lorsque vous n'exercez aucune pression, essayez de charger votre brosse à dents pendant au moins 10 secondes.

Si le problème persiste, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.