Que signifient les symboles sur ma tondeuse Philips ?

Certaines tondeuses Philips fonctionnent avec des piles jetables. Avant d'insérer ou de remplacer les piles de votre tondeuse, assurez-vous que vos mains et l'appareil sont secs.



Le compartiment à piles est situé dans le manche. Pour remplacer les piles, il suffit d'ouvrir le compartiment à pile en alignant les symboles comme indiqué ci-dessous.



1. Pour retirer le couvercle du compartiment à piles, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'indicateur de réglage (V) pointe vers l'indication de déverrouillage (Ʌ) (Fig. 4).

2. Tirez sur le couvercle du compartiment à piles pour le détacher du manche (Fig. 5).

3. Insérez la pile dans son compartiment (Fig. 6). Veillez à respecter la polarité de la pile.

4. Repositionnez le couvercle du compartiment à piles sur le manche (Fig. 7).

5. Faites tourner le couvercle du compartiment à piles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'indicateur de réglage (V) pointe vers l'indication de verrouillage (I) (Fig. 8).

