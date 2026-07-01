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Pourquoi mon application Philips Sonicare nécessite des autorisations

L'application Philips Sonicare demande votre autorisation pour accéder à des fonctionnalités de votre appareil mobile comme l'autorisation d'accès à la localisation ou l'accès aux contacts. Découvrez pourquoi cela se produit.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX7420/08 , HX7423/09 , HX7423/08 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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