Assistance Philips Comment nettoyer mon Philips OneBlade ?

Le nettoyage régulier de votre OneBlade après chaque utilisation permet un fonctionnement efficace, pour un rasage optimal. Pour nettoyer votre appareil, procédez comme suit :

Pour éviter d'endommager votre OneBlade, ne tapotez pas le manche sur le bord du lavabo ou toute surface dure. Retirez les accessoires de l'appareil et soufflez pour enlever les poils qui restent sur la lame. Allumez votre OneBlade et rincez la lame ainsi que le manche à l'eau tiède. Rincez les accessoires séparément à l'eau tiède.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : QP1924/24 , QP6506/15 , QP2834/31 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›