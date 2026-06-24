Assistance Philips Qu'indiquent les voyants d'état de la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?

Les voyants et les bips de votre brosse à dents indiquent quand elle doit être rechargée. Certaines brosses à dents sont dotées d'un seul indicateur, tandis que d'autres en ont trois. Certaines brosses à dents ne sont pas équipées d'un voyant de batterie. Suivez les conseils de charge standard spécifiés dans le manuel d'utilisation.



Vous trouverez ci-dessous la signification des voyants pour chaque modèle :



Brosses à dents avec un voyant au-dessus de l'icône de batterie La brosse à dents est sur le chargeur La brosse à dents n'est pas sur le chargeur Aucun voyant allumé Entièrement chargée et en mode veille Voyant vert continu Complètement chargé Voyant vert ou blanc clignotant Charge Vert clignotant Partiellement chargée Voyant vert continu Complètement chargé Voyant orange clignotant et 3 bips Batterie faible Voyant orange clignotant et 2 séries de 5 bips Batterie épuisée Brosses à dents avec trois voyants au-dessus de l'icône de batterie La brosse à dents est sur le chargeur La brosse à dents n'est pas sur le chargeur Aucun voyant allumé Entièrement chargée et en mode veille 3 voyants verts continus Complètement chargé 1, 2 ou 3 voyants clignotants Charge 2 voyants verts continus Partiellement chargée 3 voyants verts continus Complètement chargé 1 voyant vert continu Batterie faible 1 voyant orange clignotant et bips Batterie épuisée Brosses à dents avec icône de batterie clignotante La brosse à dents est sur le chargeur La brosse à dents n'est pas sur le chargeur Aucun voyant allumé Entièrement chargée et en mode veille Voyant vert ou blanc fixe Complètement chargé Voyant vert ou blanc clignotant Charge Voyant vert ou blanc clignotant Partiellement chargée Voyant vert ou blanc fixe Complètement chargé Voyant orange clignotant et 3 bips Batterie faible Voyant orange clignotant et 2 séries de 5 bips Batterie épuisée