ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Page d'accueil de l'assistance

Assistance Philips

Qu'indiquent les voyants d'état de la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?

Les voyants et les bips de votre brosse à dents indiquent quand elle doit être rechargée. Certaines brosses à dents sont dotées d'un seul indicateur, tandis que d'autres en ont trois. Certaines brosses à dents ne sont pas équipées d'un voyant de batterie. Suivez les conseils de charge standard spécifiés dans le manuel d'utilisation.

Vous trouverez ci-dessous la signification des voyants pour chaque modèle :
 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX9913/17 , HX9911/79 , HX9911/89 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

Foire aux questions

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider

Vous cherchez autre chose ?

Découvrez toutes les options d'assistance Philips

Page d'accueil de l'assistance