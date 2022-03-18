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Niet meer leverbaar

True wireless oordopjes

TAT2206BK/00

2.4
| (36) Reviews & awards

Verkrijgbaar in

Groen
Groen
Roze
Roze
Wit
Wit
Zwart
Zwart
Altijd klaar om te vertrekken
Wat is er nou handiger dan volledig draadloze koptelefoons met een oplaadetui dat in de broekzak van uw slim-fit jeans past? Deze spatwater- en zweetbestendige koptelefoons bieden geweldig geluid en tot wel 18 uur afspeeltijd.
Bekijk alle voordelen

Altijd klaar om te vertrekken

  • Oordopjes met in-ear-pasvorm

  • Superklein oplaadetui

  • IPX4-bescherming tegen water

  • Tot 18 uur afspeeltijd

IPX4, zweet- en waterbestendig

IPX4, zweet- en waterbestendig

Deze oordopjes hebben een IPX4-classificatie en krachtige drivers van 6 mm, zodat u onder alle weersomstandigheden kunt genieten van geweldig geluid. Ze zijn volledig spatwaterbestendig, u hoeft zich dus geen zorgen te maken over een beetje zweet of regen.

Superklein oplaadetui voor maximaal 12 uur afspeeltijd

Superklein oplaadetui voor maximaal 12 uur afspeeltijd

Ga op pad met meerdere oplaadbeurten op zak. U krijgt tot 6 uur afspeeltijd na één keer opladen, plus 12 uur extra vanuit een volledig opgeladen etui. Als u het apparaat eventjes 15 minuten oplaadt, krijgt u al 1 uur afspeeltijd. Het duurt 2 uur om het etui volledig op te laden via USB-C.

Stevige, comfortabele in-ear-pasvorm

De zachte, verwisselbare siliconen oorcaps zorgen voor echt comfort. De oorcaps op elk oordopje passen stevig in uw gehoorgang, waardoor een perfecte afdichting ontstaat die extern geluid vermindert. De 'hockeystick'-vorm zorgt ervoor dat elk oordopje stevig zit.

Technische specificaties

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Recensies

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2.4

van 5

36

Reviews & awards

18/03/2022

Nederland

Nederland

Werkt perfect

Heel simpel te koppelen en werkt daarna gewoon. Geen gedoe met knopjes of zo.

Voordelen

Werkt heel simpel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT2206WT True wireless oordopjes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT2206WT True wireless oordopjes

22/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Superb

These are fantastic value for money. Crystal clear with fine definition. If you didn’t know you’d think they were far far more expensive

Voordelen

Everything

Nadelen

Nothing

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT2206WT True Wireless Headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT2206WT True Wireless Headphones

26/10/2024

Deutschland

Deutschland

Geht alles

Es ist schon wieder eine gute Zeit her. Werden wieder nicht im Handy gefunden

Voordelen

Akku

Nadelen

Keine Verbindung händy

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT2206BK True Wireless Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT2206BK True Wireless Kopfhörer

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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