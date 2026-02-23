De Philips Headphones-app. Voor een ervaring op maat

Heb je het gevoel dat je muziek iets mist? Onze bijbehorende app bevat EQ, een intuïtieve equalizer waarmee je het geluid kunt aanpassen en verschillende EQ-instellingen kunt verkennen met je vingertoppen. Je kunt de app ook gebruiken om de ruisonderdrukking aan te passen, Dynamic Bass te activeren, aangesloten apparaten te beheren, firmware bij te werken en meer.