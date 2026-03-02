Zoektermen

      on-ear-koptelefoon

      TAH4500LB/00

      Geniet van geweldig geluid

      Als je op zoek bent naar een supercomfortabele hoofdtelefoon met ruisonderdrukking voor dagelijks gebruik, dan heb jij je match gevonden. Je geniet van geweldig geluid met een diepe bas, zelfs bij laag volume. Met de vervangbare oorkussens en batterij profiteer jij jarenlang van comfort en prestaties.

      Geniet van geweldig geluid

      • Natuurlijk geluid. Dynamische bas
      • Comfortabel on-ear ontwerp
      • Ruisonderdrukking
      • Tot 70 uur afspeeltijd

      Geweldig geluid, zelfs bij een laag volume, met dynamische bas

      Speciaal afgestemde drivers van 32 mm en Dynamic Bass zorgen samen voor een geweldig geluid met een volle, rijke bas, zelfs bij lage volumes. Als je een film kijkt of gamet, kun je een modus met lage latentie inschakelen in onze bijbehorende app.

      Comfortabele pasvorm en vervangbare onderdelen voor jarenlang gebruik

      Zachte oorschelpen van PU-leer en een zachte verstelbare hoofdband zorgen voor een supercomfortabele pasvorm. Voor de beste akoestische afdichting en optimaal comfort kun je de oorkussens van memory foam vervangen als ze na verloop van tijd slijten. Ook de oplaadbare lithium-ionaccu van de hoofdtelefoon kun je vervangen wanneer deze het einde van zijn levensduur heeft bereikt.

      Luister altijd naar je muziek met actieve ruisonderdrukking

      Actieve ruisonderdrukking vermindert extern geluid, zodat je je kunt concentreren op je muziek, podcasts en gesprekken. Je kunt het automatisch aan laten staan of de Philips Headphones-app gebruiken om zelf het niveau aan te passen.

      Stabiele Bluetooth® multipoint-verbinding en eenvoudig koppelen

      Dankzij compatibiliteit met de nieuwste Bluetooth® 6.0 apparaten kun je streamen zonder vervelende onderbrekingen en twee apparaten tegelijkertijd aansluiten. Android Fast Pair en Microsoft Swift Pair worden ook ondersteund.

      Tot 70 uur afspeeltijd (50 met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld)

      Met ruisonderdrukking uitgeschakeld heb je tot 70 uur afspeeltijd na volledig opladen en met ruisonderdrukking aan tot 50 uur. Voor een snelle boost laad je het apparaat in slechts 5 minuten op voor 4 uur extra.

      Duidelijke gesprekken. Je bent altijd goed te verstaan

      Je stem komt duidelijk door wanneer je een telefoongesprek voert. Een speciale microfoon pikt het geluid van je stem op, terwijl een algoritme voor ruisonderdrukking achtergrondgeluiden uit je omgeving wegfiltert.

      De Philips Headphones-app. Voor een ervaring op maat

      Heb je het gevoel dat je muziek iets mist? Onze bijbehorende app bevat EQ, een intuïtieve equalizer waarmee je het geluid kunt aanpassen en verschillende EQ-instellingen kunt verkennen met je vingertoppen. Je kunt de app ook gebruiken om de ruisonderdrukking aan te passen, Dynamic Bass te activeren, aangesloten apparaten te beheren, firmware bij te werken en meer.

      Warm, natuurlijk geluid. Het unieke geluid van Philips

      De aangepaste drivers in deze koptelefoon zijn speciaal gemaakt voor het unieke geluid van Philips, voor een warm, natuurlijk geluid met een diepe bas. Waar je ook naar luistert, het klinkt je altijd als muziek in de oren.

      GRS-gecertificeerd gerecycled plastic. Verantwoorde verpakking

      We gebruiken gerecyclede kunststoffen in onze producten en onze verpakking is gemaakt van FSC-gecertificeerd gerecycled karton met inzetstukken van gerecycled papier.

      Technische specificaties

      • Geluid

        Akoestisch systeem
        Gesloten
        Frequentiebereik
        20 - 20.000 Hz
        Impedantie
        32 ohm
        Maximaal ingangsvermogen
        10 mW
        Gevoeligheid
        113 dB (1 kHz, 1 mW)
        Diameter van luidspreker
        32  mm
        Type driver
        Dynamisch

      • Connectiviteit

        Bluetooth-versie
        6,0
        Bluetooth-profielen
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maximumbereik
        Maximaal 10  m
        Multipoint-verbinding
        Ja
        Ondersteunde codec
        SBC

      • Omdoos

        Lengte
        21.70  cm
        Aantal consumentenverpakkingen
        3
        Breedte
        18.50  cm
        Brutogewicht
        1.32  kg
        Hoogte
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17758 8
        Nettogewicht
        0.50  kg
        Gewicht van de verpakking
        0.82  kg

      • Comfort

        Volumeregeling
        Ja
        Philips Headphones app ondersteuning
        Ja
        Google Fast Pair
        Ja
        Firmware-updates mogelijk
        Ja
        Type bediening
        Knop
        Microsoft Swift Pair
        Ja

      • Vermogen

        Aantal batterijen
        1 x
        Oplaadtijd
        2  uur
        Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling aan)
        50  uur
        Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling uit)
        70  uur
        Korte oplaadtijd
        5 mins for 4 hrs
        Batterijgewicht (totaal)
        9.52  g
        Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon)
        500  mAh
        Batterijtype (hoofdtelefoon)
        Lithium-polymeer (ingebouwd)

      • Afmetingen van de verpakking

        Hoogte
        24.5  cm
        Verpakkingstype
        Karton
        Type schap
        Ophanging
        Breedte
        19.85  cm
        Diepte
        5.5  cm
        Aantal producten
        1
        EAN
        48 95229 17758 1
        Brutogewicht
        0.332  kg
        Nettogewicht
        0.168  kg
        Gewicht van de verpakking
        0.164  kg

      • Afmetingen van het product

        Hoogte
        17.84  cm
        Breedte
        15.84  cm
        Diepte
        7.37  cm
        Gewicht
        0.156  kg

      • Accessoires

        Snelstartgids
        Ja

      • Ontwerp/Design

        Kleur
        Lichtblauw
        Draagstijl
        Hoofdband
        Opvouwbaar ontwerp
        Plat/naar binnen
        Materiaal op het oor
        Synthetisch leer
        Oorpasvorm
        Voor op het oor
        Type oorschelp:
        Gesloten achterkant

      • Telecommunicatie

        Microfoon voor oproepen
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8 40063 20803 2

      • ANC-functies

        ANC-technologie
        FB
        Microfoon voor ANC
        3 mic
        ANC (Active Noise Canceling)
        Ja

      • Spraakassistent

        Compatibel met de spraakassistent
        • Apple Siri
        • Google Assistent
        Activering van de spraakassistent
        Druk op de multifunctionele knop
        Ondersteuning voor de spraakassistent
        Ja

      • Duurzaamheid

        Plastic behuizing
        bevat 71% GRS-gecertificeerd gerecycled polycarbonaat TE-00132492

