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Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoon

SHL3060BL/00

4.2

| (12) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Blauw
Blauw
Wit
Wit
Zwart
Zwart

Heldere en krachtige bassen

Deze door DJ's geïnspireerde hoofdtelefoon levert een krachtig geluid en een diepe bas. Dankzij het ontwerp met de draaibare zachte oorschelpen geniet u onderweg van de perfecte luisterervaring.

Bekijk alle voordelen

In DJ-stijl

Heldere en krachtige bassen

  • 32 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

1,2 m kabel voor genieten van muziek onderweg

1,2 m kabel voor genieten van muziek onderweg

32 mm luidsprekerdrivers bieden krachtig en dynamisch geluid

32 mm luidsprekerdrivers bieden krachtig en dynamisch geluid

32 mm hoogwaardige drivers zorgen voor helder, gedetailleerd en natuurlijk geluid.

Instelbare oorschelpen en hoofdband past zich aan uw hoofd aan

Instelbare oorschelpen en hoofdband past zich aan uw hoofd aan

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

12

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

1

12/09/2015

United Kingdom

United Kingdom

Amazing!!

This product surprised me a lot! I bought the headphones because I needed some new cheap ones and I found these. I was expecting an aright set of headphones, but when I tried them on, it was like I was wearing a set of £100 headphones. They cancel out noise extremely well, even though they aren't suppose to be. A product well bought!!

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Deze review is gemaakt voor SHL3060WT Headphones

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Deze review is gemaakt voor SHL3060WT Headphones

09/05/2018

España

España

Fantastico

Claridad de sonido. Graves bien definidos sin distorsión. Diseño comodo, facil de ajustar y con un color muy bonito.

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Deze review is gemaakt voor SHL3060BL Auriculares

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Deze review is gemaakt voor SHL3060BL Auriculares

03/10/2017

Italia

Italia

Cuffie eccellenti!

Cuffie eccellenti!Leggere,comode,resistenti,eleganti!Sono veramente soddisfatto!

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Deze review is gemaakt voor SHL3060BK Headphones

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Deze review is gemaakt voor SHL3060BK Headphones

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