Papa had per ongeluk de oude bedrade hoofdtelefoon van dochterlief stuk gemaakt, dus er moest een nieuwe komen. Snoerloos leek handig, omdat snoertjes altijd kapot gaan vlak bij de aansluiting. Pas als je de hoofdtelefoon gaat gebruiken, kom je erachter hoeveel meer praktische snufjes erop zitten. Geluidskwaliteit Uiteraard het belangrijkste aspect van een hoofdtelefoon. En die is heel erg goed. Met MP3-tjes is de stereoscheiding geweldig, is het stil ook echt stil (geen ruis dus) en zijn de hoge(re) tonen kraakhelder. De bassen zijn wat minder (hard vooral). maar dat is helemaal niet erg als je je oren heel wilt houden. Afspelen van een echte CD maakt het geluid iets beter, maar alleen vergeleken met een lage kwaliteit MP3. De hoofdtelefoon sluit omgevingsgeluid ook goed af. Gebruiksaanwijzing Hoe eenvoudig wil je het hebben? De gebruiksaanwijzing bestaat letterlijk uit een half A4-tje. En dan staat er alles op. Miniem minpuntje; iemand was vergeten harder-zachter (accrocher, decrocher) uit het Frans te vertalen. Als dat het enige is wat je kunt verzinnen ;-). Bediening Op de rechteroorschelp zitten 6 knopjes waarmee alles te bedienen is. In het begin even tasten, maar verder zit het allemaal heel logisch. harder, zachter, snel vooruit en achteruit, volgende nummer is allemaal te bedienen vanaf de koptelefoon. je apparaat of telefoon kan dus in je broek blijven zitten. Bluetooth Verbinding is prima tot een meter of vijf, afhankelijk van het zendende apparaat. Meer kan, maar dat is weer afhankelijk van muren etc.. Integratie met telefoon We hebben hem getest met een iPhone 5. Een telefoontje dat binnenkomt neem je met een druk op de knop op. SIRI werkt ook via de koptelefoon, dus eigenlijk ook hier hoeft de telefoon niet tevoorschijn te komen om te bellen. Geluidskwaliteit lijkt ietsjes minder dan wanneer je rechtstreeks in de telefoon praat, maar volkomen acceptabel. Integratie met computer. Hier hadden we even wat meer problemen mee. Zowel met Yosemite als Windows 8.1 is het aankoppelen gemakkelijk, maar als de hoofdtelefoon daarna ontkoppelt willen de gewone speakers niet meer spelen. Dachten we. Eenvoudig op te lossen door de hoofdtelefoon uit te zetten. Uiterlijk en draagcomfort Het apparaat gaat geen designprijzen winnen, maar het is bescheiden en functioneel. Hij is superlicht en zit ook na een paar uur nog lekker op je hoofd, ook met een bril. Opladen Eenvoudig met een usb-aansluiting. Hij gaat erg lang mee op één lading en als hij onverhoopt toch leeg is, kan hij met een kabeltje (met mini jackplug) aangesloten worden op computer of telefoon. Helemaal geen nadelen dan? Als ik er dan toch een moet noemen; ook ingevouwen blijft het een "normale" hoofdtelefoon, die je niet even als oortjes in je broekzak propt. Maar ja, het zijn ook geen oortjes. Eindoordeel Fijne hoofdtelefoon, mooi geluid, goed geïntegreerd met iPhone. Papa wil dezelfde!