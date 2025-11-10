De juiste speen vinden is belangrijk

We hebben allemaal een eigen leertempo. Zuigen is een vaardigheid en sommige baby's leren die sneller dan andere. Daarom hebben sommige baby's in eerste instantie baat bij onze speciale speen voor pasgeborenen (speen 0) alvorens over te stappen naar de Natural Response-spenen. Gebruik de speen voor pasgeborenen als je baby er langer dan 20 minuten over doet om 50 ml te drinken met de Natural Response-spenen. Probeer een Natural Response-speen met een hogere doorvoer als je baby met de speen speelt in plaats van te drinken of gefrustreerd lijkt. Raadpleeg een arts als je problemen blijft houden met voeden.