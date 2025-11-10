Zoektermen

      Avent SCY903/01 Natural baby bottle

      SCY903/74

      Dit product is helaas niet meer beschikbaar

      De speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is

      De speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is

      De Natuurlijke Zuigreflex-speen past bij het natuurlijke drinkritme van je baby, waardoor je borstvoeding en flesvoeding eenvoudig kunt combineren. De speen heeft een unieke opening die alleen melk doorlaat als de baby actief aan het drinken is. Dus als de baby pauzeert om te slikken en ademen, stopt de melk ook.

      Op een natuurlijke manier aanleggen vanwege de borstvormige speen

      Op een natuurlijke manier aanleggen vanwege de borstvormige speen

      De brede, zachte en flexibele speen is ontworpen om de vorm en het gevoel van een borst na te bootsen, zodat je je baby comfortabel kan aanleggen en voeden.

      De juiste speen vinden is belangrijk

      De juiste speen vinden is belangrijk

      We hebben allemaal een eigen leertempo. Zuigen is een vaardigheid en sommige baby's leren die sneller dan andere. Daarom hebben sommige baby's in eerste instantie baat bij onze speciale speen voor pasgeborenen (speen 0) alvorens over te stappen naar de Natural Response-spenen. Gebruik de speen voor pasgeborenen als je baby er langer dan 20 minuten over doet om 50 ml te drinken met de Natural Response-spenen. Probeer een Natural Response-speen met een hogere doorvoer als je baby met de speen speelt in plaats van te drinken of gefrustreerd lijkt. Raadpleeg een arts als je problemen blijft houden met voeden.

      Ontworpen om krampjes en ongemak te verminderen

      Ontworpen om krampjes en ongemak te verminderen

      Het antikrampjesventiel is ontworpen om te voorkomen dat er lucht in het buikje van je baby terechtkomt tijdens het drinken, om krampjes en ongemak te helpen verminderen.

      Het ontwerp van de speen voorkomt lekken en verspilling van melk

      Het ontwerp van de speen voorkomt lekken en verspilling van melk

      De speenopening zorgt dat de melk alleen stroomt als de baby actief aan het drinken is. Zo kun je met vertrouwen lekken van melk voorkomen, zowel thuis als onderweg.

      Kies de juiste toevoersnelheid voor je baby

      Kies de juiste toevoersnelheid voor je baby

      Elke baby drinkt anders en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. We hebben een serie toevoersnelheden ontworpen, zodat je de perfecte snelheid voor je baby kunt vinden en de fles kunt personaliseren. Alle Natuurlijke Zuigreflex-spenen zijn gemaakt van zachte siliconen.

      Eenvoudig in gebruik, eenvoudig schoon te maken en snel in elkaar te zetten

      Eenvoudig in gebruik, eenvoudig schoon te maken en snel in elkaar te zetten

      De brede hals van de fles maakt het vullen en schoonmaken gemakkelijk. Slechts een paar onderdelen voor snel en eenvoudig in elkaar zetten.

      Gemakkelijk vast te houden, zelfs voor kleine handjes

      Gemakkelijk vast te houden, zelfs voor kleine handjes

      De ergonomische fles is vanuit elke hoek gemakkelijk vast te pakken voor maximaal comfort tijdens het voeden. Gemakkelijk vast te houden voor jouw handen en kleine handjes.

      Compatibel met het Philips Avent-assortiment

      Compatibel met het Philips Avent-assortiment

      Combineer onze borstkolf-, fles- en bekeronderdelen en creëer het product dat voor jou werkt, wanneer je het nodig hebt.

      Natuurlijke Zuigreflex-spenen en -flessen zijn BPA-vrij*

      Natuurlijke Zuigreflex-spenen en -flessen zijn BPA-vrij*

      De Philips Avent Natural-flessen en -spenen zijn gemaakt met BPA-vrij* materiaal.

      Heb geduld terwijl de baby went

      Heb geduld terwijl de baby went

      Onze nieuwe Natuurlijke Zuigreflex-babyflessen zijn anders dan free-flow-babyflessen. Net als borstvoeding kan de baby een paar pogingen nodig hebben om het onder de knie te krijgen. Dat is volkomen normaal.

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.
