Zoektermen
Winkelwagen
Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.
SCY903/72
Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby
De Natural Response-speen geeft alleen melk af als uw baby actief drinkt. Baby's kunnen op hun eigen ritme drinken, net als aan de borst. Zo is het gemakkelijk om borst- en flesvoeding te combineren. De juiste speen vinden is belangrijk. Zie hieronder meer informatie.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Babyfles
totaal
recurring payment
De Natuurlijke Zuigreflex-speen past bij het natuurlijke drinkritme van je baby, waardoor je borstvoeding en flesvoeding eenvoudig kunt combineren. De speen heeft een unieke opening die alleen melk doorlaat als de baby actief aan het drinken is. Dus als de baby pauzeert om te slikken en ademen, stopt de melk ook.
De brede, zachte en flexibele speen is ontworpen om de vorm en het gevoel van een borst na te bootsen, zodat je je baby comfortabel kan aanleggen en voeden.
Als je pasgeboren baby tijdens de voedingssessies steeds niet genoeg melk drinkt of moeite heeft met drinken, schakel dan over op een speen met een hogere toevoersnelheid. Raadpleeg een zorgverlener bij aanhoudende voedingsproblemen.
Het antikrampjesventiel is ontworpen om te voorkomen dat er lucht in het buikje van je baby terechtkomt tijdens het drinken, om krampjes en ongemak te helpen verminderen.
De speenopening zorgt dat de melk alleen stroomt als de baby actief aan het drinken is. Zo kun je met vertrouwen lekken van melk voorkomen, zowel thuis als onderweg.
Elke baby drinkt anders en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. We hebben een serie toevoersnelheden ontworpen, zodat je de perfecte snelheid voor je baby kunt vinden en de fles kunt personaliseren. Alle Natuurlijke Zuigreflex-spenen zijn gemaakt van zachte siliconen.
We zijn overgestapt op een navigatiesysteem gebaseerd op toevoersnelheid. Start met de speen die is meegeleverd met de fles. Als er melk uit het mondje van de baby stroomt, probeer dan een speen met een lagere toevoer. Probeer een speen met hogere toevoer wanneer de baby alleen speelt met de speen of gefrustreerd lijkt. Met de update naar dit nieuwe systeem, ontvang je mogelijk een pakket met beide soorten spenen.
De brede hals van de fles maakt het vullen en schoonmaken gemakkelijk. Slechts een paar onderdelen voor snel en eenvoudig in elkaar zetten.
De ergonomische fles is vanuit elke hoek gemakkelijk vast te pakken voor maximaal comfort tijdens het voeden. Gemakkelijk vast te houden voor jouw handen en kleine handjes.
Combineer onze borstkolf-, fles- en bekeronderdelen en creëer het product dat voor jou werkt, wanneer je het nodig hebt.
De Philips Avent Natural-flessen en -spenen zijn gemaakt met BPA-vrij* materiaal.
Onze nieuwe Natuurlijke Zuigreflex-babyflessen zijn anders dan free-flow-babyflessen. Net als borstvoeding kan de baby een paar pogingen nodig hebben om het onder de knie te krijgen. Dat is volkomen normaal.
Materiaal
Inclusief
Functies
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.