Zelfde producten, nieuw navigatiesysteem

We zijn overgestapt op een navigatiesysteem gebaseerd op toevoersnelheid. Start met de speen die is meegeleverd met de fles​. Als er melk uit het mondje van de baby stroomt, probeer dan een speen met een lagere toevoer. Probeer een speen met hogere toevoer wanneer de baby alleen speelt met de speen of gefrustreerd lijkt. Met de update naar dit nieuwe systeem, ontvang je mogelijk een pakket met beide soorten spenen.