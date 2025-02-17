    Hou je handen vrij en maak tijd vrij.

      Philips Avent Double Electric Breast Pump Natural Care Handsfree Draagbaar

      SCF495/11

      Algemene waardering / 5
      Reviews

      Hou je handen vrij en maak tijd vrij.

      Je baby en tijd zijn kostbaar. Houd je handen vrij met de Philips Avent Natural Care draagbare handsfree borstkolf. Het apparaat is ontworpen om het drinkritme van je baby na te bootsen en levert krachtige prestaties in een discreet, lekvrij ontwerp

      Hou je handen vrij en maak tijd vrij.

      Bootst het drinkritme van je baby na

      • De kolf van professionele kwaliteit bootst het drinkritme van je baby na
      • Transparante cups met binnenlicht
      • Minder onderdelen dus eenvoudig in elkaar te zetten en schoon te maken
      • Geschikt voor 99% van alle moeders
      • Uniek SkinSense-schildje
      De vrijheid om overal te kolven

      Onze eerste draagbare borstkolf combineert prestaties van ziekenhuiskwaliteit met een lichtgewichte vorm die comfortabel in je bh past. Waar je ook naartoe gaat, je kunt hem altijd meenemen. Op de bank, aan je bureau of tijdens een wandeling. Jouw tijd. Jouw keuze.

      Prestaties van ziekenhuiskwaliteit, draagbare vorm

      In tegenstelling tot andere draagbare borstkolven hoef je niet te kiezen tussen vrijheid en efficiëntie. De motor van ziekenhuiskwaliteit lijkt op een traditionele kolf, met als extra voordeel dat hij draagbaar is. Dankzij de oplaadbare batterijen kun je overal eenvoudig discreet kolven.

      Kolf effectief* met een ritme dat het ritme van je baby nabootst

      Onze eerste draagbare kolf bootst het natuurlijke drinkritme van een baby na, waardoor het tot 2× sneller is dan de meeste andere draagbare kolven**. Baby's weten tenslotte het beste hoe ze uit de borst moeten drinken! Daarom hebben we de borstkolf ontworpen om je te helpen de beste melkproductie te krijgen en tegelijkertijd kostbare tijd te besparen.

      Siliconen schildje vormt zich zacht naar je borst

      Voel je comfortabel en ondersteund tijdens het kolven dankzij ons siliconen SkinSense-borstschildje. Het is gemaakt van voedselveilige siliconen en vormt zich voorzichtig om je borst met de natuurlijke warmte van je lichaam. Zo voelt het altijd aangenaam en comfortabel.

      Controleer eenvoudig de positie van de tepel en de melkstroom

      Gebruik onze transparante cups om je van begin tot eind te begeleiden. Controleer eenvoudig of je de cup in de juiste positie op je tepel hebt geplaatst en of er melk stroomt. Dankzij het ingebouwde, zachte licht heb je altijd goed zicht, zelfs 's nachts.

      Morsvrije afdichting en bescherming tegen spatten, zelfs als je beweegt

      Vertrouwen is alles, dus we hebben ervoor gezorgd dat onze kolf elke druppel melk beschermt, hoe je ook beweegt. Onze siliconen borstschildjes zorgen voor een morsvrije afdichting rond je borsten, terwijl het spatschermkapje voorkomt dat er melk lekt, zelfs als je beweegt.

      Eenvoudig schoon te maken en opnieuw in elkaar te zetten

      Maak optimaal gebruik van ons eenvoudig te reinigen ontwerp wanneer je klaar bent met kolven. De kolf is eenvoudig uit elkaar te halen, schoon te maken en weer in elkaar te zetten. De cups zijn vaatwasmachine- en sterilisatorbestendig. Voor snel en probleemloos schoonmaken, elke keer weer.

      Personaliseer je kolfsessie

      Haal het meeste uit elke sessie met 8 stimulatieniveaus om de melktoevoer te starten en 16 zuigniveaus voor het afkolven. Pas aan terwijl je kolft en gebruik het lampje om door instellingen te navigeren, zelfs in het donker. Onze kolf slaat je voorkeursinstellingen automatisch op, zodat je deze de volgende keer niet meer opnieuw hoeft in te stellen.

      Vind de pasvorm die bij je past

      Een goed gevoel tijdens het kolven heeft veel te maken met het vinden van de juiste pasvorm van het schildje. Onze oplossing om ervoor te zorgen dat je je altijd goed voelt? Een reeks inzetstukken voor de schildjes die geschikt zijn voor 99% van de moeders – allemaal inbegrepen bij je draagbare borstkolf. Gebruik de tepelmaatkaart om snel de juiste pasvorm te vinden en te beginnen met kolven.

      De levensduur van de batterij is perfect voor een druk leven

      Geen netsnoer en een betrouwbare batterij die lang meegaat? Dat is echte vrijheid onderweg. Met één volledig opgeladen batterij kun je 10 keer kolven (15 minuten per sessie), zodat je kunt kolven, waar de dag je ook brengt.

      Technische specificaties

      • Vermogen

        Bron
        Oplaadbare batterij/USB-C (adapter niet meegeleverd)

      • Materiaal

        Membraan
        Vloeibare siliconen
        Borstschildje
        Vloeibare siliconen
        Cup, beschermhoes voor borstbeschermer
        Polypropyleen
        Ventiel
        Vloeibare siliconen
        Inzetstukken
        Vloeibare siliconen

      • Inclusief

        Beker
        2
        Oplaadbare batterij
        2 stuks
        USB-C-kabel
        1 x
        Stofbestendige beschermhoes voor borstbeschermer
        2 stuks
        Tepelmaatkaart
        1 x
        Inzetstuk - 19 mm
        2 stuks
        Borstschildje (27 mm)
        2 stuks
        Inzetstuk - 15 mm
        2 stuks
        Inzetstuk - 17 mm
        2 stuks
        Inzetstuk - 21 mm
        2 stuks
        Inzetstuk - 24 mm
        2 stuks

      • Functies

        Flexibiliteit in beweging
        Handsfree draagbaar
        Persoonlijke instellingen
        • 16 zuigniveaus in expressiemodus
        • 8 zuigniveaus in stimulatiemodus
        Motoronderdeel
        Maakt 10 kolfsessies mogelijk
        Borstbeschermer en inzetstukken
        Geschikt voor 99% van de moeders

      • Effectiviteit heeft te maken met de technische prestaties van het product.
      • *Verwijst naar de zuigfrequentie van de kolf.

