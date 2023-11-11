Ik hou van de doos waarin de fopspenen zitten - het is gemakkelijk om ze mee te nemen, snel te steriliseren en je raakt ze niet kwijt in de tas. Mijn baby accepteerde de fopspenen meteen en daarom hebben we een tweede set gekocht, zodat we er een in bed hebben, een beneden, een in de buggy, een voor in de auto en ga zo maar door. Het materiaal is zacht maar ook stevig en de ontwerpen zijn zo schattig!